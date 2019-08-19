Премьер-лига, 6-й тур: результаты всех матчей

Шестая игровая неделя чемпионата России.

«Оренбург» — «Сочи» — 1:1 (0:0)

Голы: Калугин, 46 — в свои ворота (1:0). Полоз, 68 — с пенальти (1:1).

«Оренбург»: Руденко, Чуканов, Шахов, Сиваков, Аюпов, Терехов, Мишкич, Афонин, Кулишев (Галаджан, 80), Рикарду Алвеш (Фамейе, 71), Деспотович.

«Сочи»: Джанаев, Набиуллин, Юрганов, Калугин (Карапетян, 54), Новосельцев (Лагатор, 69), Кудряшов, Цаллагов, Нобоа, А.Заболотный, Полоз, Мостовой (Бурмистров, 77).

Предупреждения: Новосельцев, 19. Аюпов, 22. Мишкич, 42. Цаллагов, 63. Деспотович, 84. Нобоа, 90+2.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Березнов (Москва), Гаврилин (Владимир).

16 августа. Оренбург. Стадион «Газовик». 4 411 зрителей.

«Урал» (Екатеринбург) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:3 (0:1)

Голы: Гынсарь, 28 (0:1). Соболев, 79 (0:2). Радонич, 84 (0:3). Панюков, 90+3 (1:3).

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Насыров, Димитров (Бавин, 63), Аугустыняк, Бумаль, Бикфалви, Ильин (Юсупов, 88), Погребняк (Панюков, 46).

«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров, Кабутов (Зиньковский, 76), Тимофеев, Гацкан (Мияйлович, 44), Гынсарь (Радонич, 69), Канунников, Соболев.

Предупреждения: Гынсарь, 16. Емельянов, 30. Комбаров, 45+2. Кабутов, 69. Панюков, 81. Кулаков, 88.

Удаление: Емельянов, 67 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Иванов. Усачев (оба — Ростов-на-Дону), Гурбанов (Краснодар).

17 августа. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''. 22 304 зрителя.

«Тамбов» — «Краснодар» — 0:2 (0:1)

Голы: Вандерсон Масиэл, 2 (0:1). Уткин, 78 (0:2).

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Гогуа, Ойеволе, Осипенко, Таказов, Чернышов (Бенито, 62), Тетрашвили, Карасев, Костюков (Хосонов, 75), Мамтов (Аппаев, 46).

«Краснодар»: Крицюк, Петров (Стоцкий, 46), Фьолусон, Спаич, Рамирес, Олссон (Берг, 65), Камболов, Вилена, Сулейманов, Игнатьев (Уткин, 77), Вандерсон Масиэл.

Предупреждения: Рамирес, 11. Карасев, 15. Тетрашвили, 77. Бенито, 81. Хосонов, 82.

Судьи: Волошин (Смоленск). Мурашов (Москва), Данченко (Уфа).

17 августа. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 7 115 зрителей.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — 0:0

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Дуглас Сантос, Смольников (Жирков, 46), Иванович, Ракицкий, Ригони (Кузяев, 83), Барриос, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 68), Дзюба, Азмун.

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Швец, Бериша (Роши, 62), Глушаков (Гащенков, 90+1), Исмаэл, Иванов (Понсе, 81).

Предупреждения: Бериша, 14. Смольников, 24. Роши, 66. Оздоев, 73. Ракицкий, 90+4. Нижич, 90+4.

Удаление: Уциев, 7 (срыв перспективной атаки).

Судьи: Матюнин. Сафьян (оба — Москва), Богач (Люберцы).

17 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 48 468 зрителей.

«Рубин» (Казань) — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (0:0)

Гол: Марков, 72.

«Рубин» (Казань): Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Закиров (Микелтадзе, 63), Иг.Коновалов, Башкиров (Плиев, 90+1), Кварацхелия (Марков, 69), Давиташвили, Кьяртанссон.

«Арсенал» (Тула): Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Костадинов (Ткачев, 61), Горбатенко, Чаушич, Ломовицкий, Луценко (Банда, 85), Лесовой.

Предупреждения: Альварес, 74. Уремович, 76. Григалава, 84. Микелтадзе, 89.

Судьи: Безбородов. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).

18 августа. Казань. Стадион «Центральный». 10 022 зрителя.

«Уфа» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:0 (1:0)

Голы: Игбун, 40 (1:0). Игбун, 79 (2:0).

«Уфа»: Беленов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Сухов, Фомин, Карп, Емельянов (Голубев, 77), Алиев (Йокич, 62), Гиоргобиани, Игбун (А.В.Козлов, 82).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, А.А.Козлов, Сигурдссон, Чистяков (Хаджикадунич, 75), Е.Чернов, Ионов, Норманн, Глебов, Попов (Еременко, 46), Зуев (Саплинов, 56), Шомуродов.

Предупреждения: Глебов, 18. Емельянов, 22. Песьяков, 40. Сигурдссон, 74. Сухов, 90. Йокич, 90+4.

Судьи: Турбин (Дмитров). Ширяев (Ставрополь), Хатуев (Грозный).

18 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник». 8 532 зрителя.

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Филипп, 3 (1:0). Ал.Миранчук, 28 — с пенальти (1:1). Ант.Миранчук, 82 (1:2).

«Динамо» (Москва): Лещук, Паршивлюк, Рыков, Шуньич (Ордец, 64), Плиев, Шиманьски (Кардозу, 59), Каборе, Нойштедтер, Нжи, Филипп (Грулев, 83), Шейдаев.

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову, Жемалетдинов (Живоглядов, 90+1), Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Смолов (Джорджевич, 78).

Предупреждения: Баринов, 2. Шиманьски, 13. Шуньич, 48. Крыховяк, 67. Идову, 68. Игнатьев, 84. Гильерме, 87.

Судьи: Казарцев. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Сухой (Люберцы). Вилков (Нижний Новгород).

18 августа. Москва. Стадион «Динамо». 17 837 зрителей.

«Спартак» (Москва) — ЦСКА — 2:1 (0:0)

Голы: Жиго, 59 (1:0). Мариу Фернандес, 68 (1:1). Жиго, 79 (2:1).

«Спартак» (Москва): Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, З.Бакаев (Мельгарехо, 88), Гулиев, Зобнин, Шюррле, Тил, Ларссон (Мирзов, 73).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Магнуссон, Дивеев, Мариу Фернандес, Обляков, Ахметов (Бистрович, 80), Влашич, Кучаев, Ефремов (Нисимура, 22. Бийол, 87), Чалов.

Предупреждения: Ларссон, 36. Магнуссон, 71. Набабкин, 90+5.

Судьи: Карасев. Аверьянов, Шаламберидзе (все — Москва).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Матюнин (Москва).

19 августа. Москва. Стадион «Открытие Арена». 44 434 зрителя.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр