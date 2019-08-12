Премьер-лига, 5-й тур: расписание и результаты матчей

"Оренбург" – "Тамбов" – 2:2 (0:1)
Голы: Гогуа, 26 (0:1). Мамтов, 68 (0:2). Фамейе, 74 (1:2). Фамейе, 78 (2:2).
"Оренбург": Руденко, Кулишев, Сиваков, Шахов, Готлиб (Козлов, 34), Терехов, Рикарду Алвеш (Фамейе, 70), Мишкич, Маляров (Афонин, 44), Чуканов, Деспотович.
"Тамбов": Шелия, Тетрашвили, Ойеволе, Гогуа, Таказов, Чуперка, Осипенко, Кулик (Карасев, 12), Килин (Бенито, 46), Конате (Мамтов, 68), Костюков.
Предупреждения: Чуперка, 34. Шахов, 75.
Удаление: Чуперка, 85 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Кукуян (Сочи). Еремин (Москва), Жвакин (Ленинградская область).
10 августа. Оренбург. Стадион "Газовик". 4 076 зрителей.
"Краснодар" – "Рубин" (Казань) – 1:0 (1:0)
Гол: Игнатьев, 17.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Кабелла (Рамирес, 88), Камболов, Вилена, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 77), Игнатьев (Берг, 67), Намли.
"Рубин" (Казань): Дюпин, Данченко, Сорокин, Уремович, Степанов, Подберезкин (Макаров, 49), Иг.Коновалов, Башкиров (Марков, 83), Кварацхелия (Акбашев, 75), Давиташвили, Кьяртанссон.
Предупреждения: Кабелла, 13. Намли, 18. Давиташвили, 24. Уремович, 66. Сулейманов, 81. Иг.Коновалов, 90+1.
Удаление: Намли, 45+2 (опасная игра, вторая ж.к.).
Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Аверьянов, Чельцов (оба – Москва).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Матюнин (Москва).
10 августа. Краснодар. Стадион "Краснодар". 25 826 зрителей.
"Динамо" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)
Голы: Дзюба, 10 (0:1). Оздоев, 88 (0:2).
"Динамо" (Москва): Шунин (Лещук, 13), Паршивлюк, Шуньич, Рыков, Рауш, Шиманьски, Юсупов, Каборе, Панченко (Грулев, 63), Жоаузинью (Нжи, 46), Шейдаев.
"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Сутормин (Жирков, 64), Оздоев, Барриос, Дриусси (Малком, 46), Дзюба, Азмун (Ригони, 90).
Предупреждения: Жоаузинью, 26. Оздоев, 35. Азмун, 39. Панченко, 56. Сутормин, 59. Рыков, 60. Юсупов, 69.
Удаление: Юсупов, 80 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Турбин (Дмитров). Воронцов (Ярославль), Богданов (Верея).
10 августа. Москва. Стадион "Динамо". 19 095 зрителей.
"Арсенал" (Тула) – "Уфа" – 1:0 (1:0)
Гол: Альварес, 28.
"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Ломовицкий (Ткачев, 68), Костадинов, Чаушич, Горбатенко (Банда, 85), Лесовой, Луценко.
"Уфа": Беленов, Сухов, Неделчару, Табидзе, Пуцко (Бизяк, 87), Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Емельянов, 46), Козлов, Игбун (Гиоргобиани, 60).
Предупреждения: Ломовицкий, 21. Карп, 70.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Кобзев (Москва), Мухтаров (Петрозаводск).
11 августа. Тула. Стадион "Арсенал". 11 340 зрителей.
"Локомотив" (Москва) – "Урал" (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)
Голы: Смолов, 17 (1:0). Жемалетдинов, 28 (2:0). Крыховяк, 76 (3:0). Ал.Миранчук, 78 (4:0).
"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус (Идову, 82), Жемалетдинов, Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Сулейманов, 85), Ант.Миранчук (Тугарев, 79), Смолов.
"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов (Поляков, 46), Егорычев, Аугустыняк, Фидлер (Бавин, 77), Бикфалви, Димитров, Панюков (Ильин, 46).
Предупреждения: Фидлер, 16. Смолов, 19. Емельянов, 35. Поляков, 50.
Судьи: Волошин (Смоленск). Веретешкин (Санкт-Петербург), Назаров (Невинномысск).
11 августа. Москва. Стадион "РЖД Арена". 14 181 зритель.
ЦСКА – "Сочи" – 0:0
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Васин, Шарлия, Мариу Фернандес, Бистрович (Бийол, 67), Влашич, Обляков, Ахметов (Ефремов, 84), Сигурдссон (Кучаев, 28), Чалов.
"Сочи": Джанаев, Калугин (Юрганов, 82), Кудряшов, Миладинович, Новосельцев, Набиуллин (Маргасов, 86), Лагатор, Цаллагов, Нобоа, Мостовой (Карапетян, 60), Полоз.
Предупреждения: Обляков, 41. Джанаев, 42. Кудряшов, 49. Карапетян, 66.
Судьи: Мешков (Дмитров). Усачев (Ростов-на-Дону), Петросян (Бронницы).
11 августа. Москва. Стадион "ВЭБ Арена". 17 995 зрителей.
"Ахмат" (Грозный) – "Спартак" (Москва) – 1:3 (0:2)
Голы: Бакаев, 32 (0:1). Бакаев, 44 (0:2). Шюррле, 70 (0:3). Мбенг, 75 (1:3).
"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Швец, Исмаэл, Глушаков (Михаляк, 71), Роши (Бериша, 46), Митришев (Мбенг, 46).
"Спартак" (Москва): Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия (Кутепов, 83), Айртон, Бакаев (Мирзов, 68), Гулиев, Зобнин, Тил, Шюррле, Ларссон (Мельгарехо, 90).
Предупреждения: Тил, 7. Швец, 13. Мбенг, 75. Бериша, 80. Зобнин, 90.
Удаление: Мбенг, 77 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Сухой (Люберцы). Стипиди (Краснодар), Ширяев (Ставрополь).
11 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 17 832 зрителя.
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Крылья Советов" (Самара) - 1:0 (1:0)
Гол: Шомуродов, 33.
"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Е.Чернов (Логашов, 89), Ионов (Глебов, 72), Норманн, Попов, Еременко, Байрамян (Зуев, 55), Шомуродов.
"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 70), Н.Чернов, Карпов, Комбаров, Гынсарь (Радонич, 73), Гацкан, Тимофеев, Канунников, Кабутов, Соболев (Голенков, 87).
Предупреждения: Чистяков, 63. Козлов, 64. Песьяков, 88.
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Болотенков, Мурашов (оба - Москва).
ВАР: Карасев (Москва). Вилков (Нижний Новгород).
12 августа. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''. 28 674 зрителя.
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр