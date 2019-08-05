Премьер-лига, 4-й тур: расписание и результаты матчей

"Урал" (Екатеринбург) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:0)
Голы: Панюков, 14 (1:0). Шомуродов, 67 (1:1). Ильин, 81 (2:1). Сигурдарсон, 85 (2:2).
"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов, Димитров (Егорычев, 82), Аугустыняк, Фидлер, Бикфалви, Эль-Кабир (Бавин, 33), Панюков (Ильин, 72).
"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Чистяков, Сигурдссон, Козлов, Чернов, Еременко, Норманн, Ионов (Сигурдарсон, 61), Байрамян (Саплинов, 72), Попов, Шомуродов.
Предупреждения: Ароян, 20. Норманн, 44. Емельянов, 52. Шомуродов, 60. Бавин, 88.
Судьи: Васильев (Ижевск). Кобзев, Сафьян (оба – Москва).
3 августа. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''. 18 199 зрителей.
"Крылья Советов" (Самара) – "Локомотив" (Москва) – 1:2 (0:1)
Голы: Смолов, 15 (0:1). Соболев, 88 (1:1). Крыховяк, 90+4 (1:2).
"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 66), Карпов, Чернов, Комбаров, Кабутов, Гацкан, Тимофеев (Гынсарь, 74), Мияйлович (Радонич, 79), Канунников, Соболев.
"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука (Мурило, 85), Рыбус, Жемалетдинов, Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Смолов.
Предупреждения: Жемалетдинов, 13. Баринов, 17. Анюков, 21. Чернов, 58. Карпов, 71. Гацкан, 84. Радонич, 86.
Судьи: Турбин (Дмитров). Данченко (Уфа), Петросян (Бронницы).
3 августа. Самара. Стадион "Самара Арена". 22 459 зрителей.
"Спартак" (Москва) – "Динамо" (Москва) – 0:0
"Спартак" (Москва): Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, З.Бакаев, Гулиев, Зобнин, Ананидзе (Шюррле, 46), Ташаев (Мирзов, 64), Понсе.
"Динамо" (Москва): Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шуньич, Рауш, Панченко, Каборе, Юсупов (Тетте, 60), Шиманьски (Нжи, 67), Жоаузинью, Шейдаев (Грулев, 74).
Предупреждения: Ташаев, 10. Гулиев, 32. Юсупов, 57. Шуньич, 86. Нжи, 89. З.Бакаев, 90+4. Максименко, 90+5.
Удаление: Понсе, 35 (опасная игра).
Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Мосякин, Чельцов (оба – Москва).
3 августа. Москва. Стадион "Открытие Арена". 34 389 зрителей.
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Краснодар" – 1:1 (0:0)
Голы: Дуглас Сантос, 80 – в свои ворота (0:1). Дзюба, 90+1 (1:1).
"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Жирков (Кузяев, 86), Дриусси (Ерохин, 69), Барриос, Оздоев, Сутормин (Малком, 72), Азмун, Дзюба.
"Краснодар": Сафонов, Петров (Стоцкий, 78), Мартынович, Спаич, Рамирес, Камболов, Вилена, Олссон, Кабелла (Сулейманов, 57), Ари, Намли (Игнатьев, 60).
Предупреждения: Жирков, 2. Барриос, 28. Вилена, 36. Кабелла, 53. Рамирес, 61. Ари, 89.
Судьи: Еськов. Шаламберидзе (оба – Москва), Назаров (Невинномысск).
ВАР: Мешков (Дмитров). Матюнин (Москва).
3 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена". 54 078 зрителей.
"Тамбов" – "Арсенал" (Тула) – 0:1 (0:1)
Гол: Луценко, 13.
"Тамбов": Шелия, Тетрашвили, Гогуа, Ойеволе, Таказов, Карасев, Чуперка, Килин (Бенито, 46), Маркелов (Кленкин, 46), Аппаев, Костюков (Конате, 70).
"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Денисов, Альварес, Ломовицкий, Костадинов, Горбатенко, Чаушич, Лесовой, Луценко (Тудорие, 84).
Предупреждения: Ойеволе, 25. Денисов, 42. Ломовицкий, 50. Чуперка, 53. Аппаев, 65. Тетрашвили, 90.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Стипиди (Краснодар), Гаврилин (Владимир).
4 августа. Саранск. Стадион "Мордовия Арена". 4185 зрителей.
"Рубин" (Казань) – ЦСКА – 0:1 (0:1)
Гол: Чалов, 41.
"Рубин" (Казань): Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Подберезкин, Иг.Коновалов, Могилевец (Кипиани, 65), Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе (Марков, 81).
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Шарлия, Дивеев (Набабкин, 46), Мариу Фернандес, Ахметов, Бистрович (Кучаев, 89), Влашич, Сигурдссон (Бийол, 68), Обляков, Чалов.
Предупреждения: Ахметов, 50. Микелтадзе, 60. Бистрович, 64. Обляков, 66. Уремович, 76. Подберезкин, 85.
Судьи: Казарцев. Абусуев (оба – Санкт-Петербург), Хатуев (Грозный).
4 августа. Казань. Стадион "Центральный". 20 791 зритель.
"Сочи" – "Уфа" – 0:0
"Сочи": Джанаев, Калугин, Кудряшов, Новосельцев, Миладинович, Маргасов, Казаев (Лагатор, 85), Цаллагов, Песегов (Карапетян, 62), Мостовой, Полоз (Обухов, 83).
"Уфа": Беленов, Табидзе, Пуцко, Неделчару, Сухов, Карп, Фомин, Тилль (Голубев, 86), Алиев, Козлов (Бизяк, 78), Игбун (Гиоргобиани, 71).
Предупреждения: Кудряшов, 19. Миладинович, 41. Фомин, 73. Беленов, 90+1.
Судьи: Сухой (Люберцы). Веретешкин (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
4 августа. Сочи. Стадион "Фишт". 11 100 зрителей.
"Ахмат" (Грозный) – "Оренбург" – 2:1 (0:0)
Голы: Харин, 49 (1:0). Деспотович, 64 (1:1). Роши, 70 (2:1).
"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Швец, Исмаэл, Бериша (Роши, 46), Иванов (Глушаков, 72), Мбенг (Понсе, 78).
"Оренбург": Довбня, Зотов (Чуканов, 68), Шахов, Сиваков, Готлиб (Козлов, 84), Терехов, Кулишев, Мишкич, Рикарду Алвеш, Фамейе (Аюпов, 58), Деспотович.
Предупреждения: Шахов, 4. Швец, 23. Нижич, 26. Деспотович, 69. Глушаков, 90+3.
Судьи: Волошин (Смоленск). Болотенков (Москва), Воронцов (Ярославль).
5 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 11721 зрителей.
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр