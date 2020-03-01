РПЛ, 20-й тур: расписание и результаты матчей
Тинкофф — Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург» — 1:1 (1:0)
Голы: Попович, 41 (1:0). Рикарду Алвеш, 89 (1:1).
Нереализованный пенальти: Деспотович, 24 (вратарь).
«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Чернов, Зеффан, Карпов, Кабутов, Тимофеев, Мияйлович, Антон (Гацкан, 79), Зиньковский (Глушенков, 83), Попович (Лысцов, 90), Радонич.
«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Малых, С.Ю.Терехов, Радакович, Куат (Чуканов, 66), Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Деспотович, Силла (Фамейе, 66).
Предупреждения: Куат, 31. Малых, 40. Попович, 59. Деспотович, 73. Радакович, 90+1. Сиваков, 90+3.
Удаление: Мияйлович, 23 (лишение явной возможности забить гол).
Судьи: Мешков (Дмитров). Аверьянов (Москва), Петросян (Бронницы).
ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Мурашов (Москва).
28 февраля. Самара. Стадион «Самара Арена». 8139 зрителей.
ЦСКА — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1 (0:0)
Голы: Бикфалви, 72 (0:1). Мариу Фернандес, 90+1 (1:1).
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Магнуссон, Карпов, Мариу Фернандес, Ахметов (Бистрович, 67), Дзагоев (Шкурин, 74), Сигурдссон, Влашич, Обляков (Кучаев, 80), Чалов.
«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Поляков, Вилюш, Золотов, Кухарчик, Бумаль, Бикфалви, Егорычев, Димитров (Аугустыняк, 73), Панюков (Погребняк, 79).
Предупреждения: Поляков, 14. Бикфалви, 53.
Судьи: Кукуян (Сочи). Ширяев (Ставрополь), Хатуев (Грозный).
ВАР: Волошин (Смоленск). Богданов (Верея).
29 февраля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 14 008 зрителей.
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 0:2 (0:1)
Голы: Бакаев, 29 (0:1). Зобнин, 62 (0:2).
«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Рыков, Ордец, Шуньич, Скопинцев, Нойштедтер, Хильемарк (Каборе, 80), Шиманьски (Комличенко, 56), Игбун (Филипп, 80), Нжи.
«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов (Ещенко, 90), Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Бакаев (Тил, 72), Понсе, Соболев (Ларссон, 83).
Предупреждения: Шуньич, 64. Рыков, 67.
Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Калугин (Москва).
29 февраля. Москва. Стадион «Динамо». 24 946 зрителей.
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 0:0
«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин (Кузяев, 88), Барриос, Оздоев, Ерохин (Жирков, 77), Малком, Дриусси (Азмун, 69).
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Мурило, 90), Хеведес, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу, Эдер (Жемалетдинов, 76).
Предупреждения: Хеведес, 14. Гильерме, 32. Иванович, 69. Ракицкий, 71. Оздоев, 74.
Судьи: Турбин (Дмитров). Березнев, Усачев (оба — Ростов-на-Дону).
ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Стипиди (Краснодар).
29 февраля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 51 463 зрителя.
«Ахмат» (Грозный) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:1)
Голы: Шомуродов, 45 (0:1). Роши, 49 — с пенальти (1:1).
«Ахмат» (Грозный): Городов, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Глушаков, Роши, Ильин, Бериша (Мбенг, 90), Харин (Исмаэл, 73), Раванелли (Иванов, 46).
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Попов, Еременко, Байрамян, Норманн, Шомуродов, Зайнутдинов.
Предупреждения: Зайнутдинов, 13. Роши, 18. Норманн, 32. Хаджикадунич, 47. Харин, 70. Исмаэл, 82. Семенов, 86. Бериша, 90.
Судьи: Лапочкин. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
ВАР: Сухой (Люберцы). Еремин (Москва).
29 февраля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».
1 марта, воскресенье
«Тамбов» — «Рубин» (Казань) — 0:0
«Тамбов»: Шелия, Филин, Грицаенко, Ойеволе, Килин, Тетрашвили, Чуперка (Карасев, 90+3), Мелкадзе, Костюков (Мамтов, 87), Каплиенко, Обухов (Кардозу, 85).
«Рубин» (Казань): Дюпин, Данченко, Старфельт, Сантос, Зуев, Евтич (Бакаев, 68), Абильдгор (Давиташвили, 62), Подберезкин, Иг.Коновалов, Кварацхелия (Макаров, 89), Игнатьев.
Предупреждения: Абильдгор, 40. Ойеволе, 55. Тетрашвили, 57. Зуев, 67.
Судьи: Еськов (Москва). Лунев (Новосибирск), Богач (Люберцы).
ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Елеференко (Москва).
1 марта. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 3 858 зрителей.
«Краснодар» — «Уфа» — 2:0 (0:0)
Голы: Берг, 68 (1:0). Ари, 84 — с пенальти (2:0).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Олссон, Уткин (Сулейманов, 57), Черников (Берг, 46), Вандерсон Масиэл (Сергеев, 88), Кайю, Ари.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Йокич, Табидзе, Неделчару, Кротов (Агаларов, 69), Алиев, Фомин, Тилль (Терентьев, 79), Урунов, Бизяк (Вомбергар, 76).
Предупреждения: Сухов, 24. Петров, 45+1. Кайю, 48. Олссон, 58. Фомин, 67. Вандерсон Масиэл, 70. Йокич, 80. Беленов, 82. Вомбергар, 84.
Судьи: Васильев (Ижевск). Шаламберидзе (Москва), Жвакин (Ленинградская область).
ВАР: Матюнин. Кобзев (оба — Москва).
1 марта. Краснодар. Стадион «Краснодар». 31 966 зрителей.
«Сочи» — «Арсенал» (Тула) — 1:2
Голы: Луценко, 5 (0:1). Кокорин, 64 (1:1). Луценко, 90+6 (1:2).
«Сочи»: Джанаев, Новосельцев, Калугин, Мевля, Заика (Маргасов, 79), Цаллагов, Нобоа, Мостовой, Бурмистров (Полоз, 79), Набиуллин, Кокорин.
«Арсенал» (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Ткачев (Ломовицкий, 81), Бауэр, Чаушич, Костадинов, Лесовой (Э.Кангва, 86), Луценко.
Предупреждения: Бурмистров, 28. Заика, 51. Костадинов, 74. Левашов, 90+4.
Судьи: Безбородов. Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Данченко (Уфа).
ВАР: Мешков (Дмитров). Сафьян (Москва).
1 марта. Сочи. Стадион «Фишт».