РПЛ, 18-й тур: расписание и трансляции матчей
«Крылья Советов» (Самара) — «Уфа» — 0:1 (0:1)
Гол: Бизяк, 25.
«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Н.Чернов, Лысцов, Бурлак, Полуяхтов, Кабутов (Голенков, 46), Тимофеев, Зиньковский, Канунников (Терехов, 68), Радонич.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Йокич, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Голубев, 54), Кротов (Вомбергар, 67), Бизяк.
Предупреждения: Пуцко, 33. Карп, 48. Йокич, 70. Лысцов, 90.
Судьи: Васильев (Ижевск). Болотенков, Елеференко (оба — Москва).
30 ноября. Самара. Стадион «Самара Арена».
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:0
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Чистяков (Логашов, 18), Хаджикадунич, Чернов, Ионов (Долгов, 82), Норманн, Зайнутдинов, И.Попов, Байрамян (Саплинов, 65), Шомуродов.
«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Кухарчик, Аугустыняк, Фидлер (Егорычев, 71), Бикфалви, Эль-Кабир (Погребняк, 55), Ильин.
Предупреждения: Козлов, 41. Логашов, 62. Фидлер, 67. Поляков, 70. Егорычев, 84. Ильин, 90+2.
Судьи: Сухой (Люберцы). Мухтаров (Петрозаводск), Лунев (Новосибирск).
30 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».
«Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань) — 1:1 (1:0)
Голы: Глушаков, 31 (1:0). Кварацхелия, 90+3 (1:1).
«Ахмат» (Грозный): Городов, Гащенков, Семенов, Анхель, Гиголаев, Роши, Глушаков (Швец, 90+1), Исмаэл, Иванов, Харин (Садулаев, 81), Понсе.
«Рубин» (Казань): Дюпин, Данченко, Уремович, Плиев, Поярков, Давиташвили, Иг.Коновалов, Могилевец (Кварацхелия, 73), Подберезкин, Зуев (Кьяртанссон, 73), Марков.
Предупреждения: Иг.Коновалов, 35. Уремович, 63. Харин, 64. Исмаэл, 74. Иванов, 83.
Судьи: Панин (Дмитров). Веретешкин (Санкт-Петербург), Демешко (Химки).
30 ноября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».
«Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (1:1)
Голы: Филипп, 23 (0:1). Миранчук, 38 — с пенальти (1:1). Филипп, 49 — с пенальти (1:2).
«Локомотив» (Москва): Коченков, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Миранчук, Мурило, Крыховяк, Куликов (Тугарев, 57), Коломейцев (Эдер, 65), Смолов.
«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Рыков, Ордец, Морозов, Кардозу (Нжи, 62), Нойштедтер, Юсупов, Филипп (Каборе, 88), Рауш, Игбун (Шуньич, 73).
Предупреждения: Игнатьев, 48. Крыховяк, 75. Чорлука, 90+3. Шунин, 90+3.
Судьи: Карасев. Еремин, Мосякин (все — Москва).
1 декабря. Москва. Стадион «РЖД Арена».
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (1:0)
Гол: Кутепов, 21 — в свои ворота.
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Ерохин, 56), Барриос, Оздоев, Дриусси (Мусаев, 90+3), Азмун (Сутормин, 63), Дзюба.
«Спартак» (Москва): Максименко, Зобнин, Кутепов (Мельгарехо, 46), Джикия, Жиго, Айртон (Шюррле, 54), Крал (Ананидзе, 73), Умяров, З.Бакаев, Понсе, Ларссон.
Предупреждения: Оздоев, 15. Шатов, 28. З.Бакаев, 29. Кутепов, 34. Умяров, 44. Крал, 67. Жиго, 75. Шюррле, 87.
Удаление: Оздоев, 49 (неспорт. повед., вторая ж.к.).
Судьи: Мешков (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Гаврилин (Владимир).
ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Турбин (Дмитров).
1 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
«Краснодар» — «Тамбов» — 0:0
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Фьолусон, Спаич, Рамирес, Сулейманов (Скопинцев, 60), Вилена (Олссон, 70), Газинский, Ари, Вандерсон Масиэл, Берг (Игнатьев, 82).
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Таказов, Ойеволе, Килин (Чуперка, 56), Костюков (Аппаев, 73), Тетрашвили, Карасев, Мелкадзе (Чернышов, 88), Обухов.
Предупреждения: Сулейманов, 12. Мелкадзе, 32. Спаич, 90+5.
Судьи: Лапочкин. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Сафьян (Москва).
ВАР: Сухой (Люберцы). Матюнин (Москва).
2 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар».
ЦСКА (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 0:1 (0:0)
Гол: Лесовой, 52.
ЦСКА (Москва): Акинфеев, Дивеев, Карпов (Бийол, 67), Магнуссон, Мариу Фернандес, Бистрович, Обляков, Влашич, Дзагоев (Сигурдссон, 78), Кучаев (Ахметов, 57), Чалов.
«Арсенал» (Тула): Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Бауэр, Чаушич, Костадинов, Ткачев (Лесовой, 31), Луценко (Ломовицкий, 83).
Предупреждения: Комбаров, 24. Лесовой, 84. Дивеев, 90+4.
Судьи: Волошин (Смоленск). Гурбанов (Краснодар), Болховитин (Ленинградская область).
2 декабря. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
Матч «Сочи» — «Оренбург» перенесен на резервную дату.
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