РПЛ, 16-й тур: расписание и трансляции матчей

Старт второго круга чемпионата и тур перед ноябрьской паузой на матчи сборных

«Ахмат» (Грозный) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:0

«Ахмат» (Грозный): Городов, Мусалов, Анхель, Семенов, Гиголаев, Роши, Швец, Глушаков, Исмаэл, Михаляк (Харин, 59), Понсе (Мбенг, 72).

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Ильин, Егорычев (Погребняк, 84), Аугустыняк, Бикфалви (Кухарчик, 62), Эль-Кабир, Панюков (Бумаль, 70).

Предупреждения: Гиголаев, 47. Швец, 61.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Петросян (Бронницы).

8 ноября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

«Рубин» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Шиманьски, 23.

«Рубин» (Казань): Дюпин, К.Плиев, Уремович, Сорокин, Поярков, Ташаев (Кварацхелия, 58), Подберезкин (Микелтадзе, 84), Могилевец, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.

«Динамо» (Москва): Шунин, Морозов, Рыков, Ордец, З.Плиев, Шиманьски, Юсупов, Нойштедтер, Филипп (Шейдаев, 73), Рауш (Паршивлюк, 82), Нжи (Евгеньев, 69).

Предупреждения: Зуев, 26. Нжи, 30. Ордец, 34. Ташаев, 51. Давиташвили, 72. Паршивлюк, 90.

Удаления: Зуев, 45 (грубая игра, вторая ж.к.). Ордец, 66 (отмашка рукой, вторая ж.к.).

Судьи: Турбин (Дмитров). Березнев (Ростов-на-Дону), Богданов (Верея).

9 ноября. Казань. Стадион «Центральный».

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Тамбов» — 1:2 (1:0)

Голы: Сигурдарсон, 7 (1:0). Мелкадзе, 52 (1:1). Обухов, 71 (1:2).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Хаджикадунич, Сигурдссон, Чернов, Ионов, Глебов, Байрамян, Зайнутдинов, Шомуродов, Сигурдарсон (Долгов, 77).

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе (Таказов, 86), Килин, Тетрашвили, Карасев (Чуперка, 81), Обухов, Костюков, Мелкадзе (Хосонов, 78).

Предупреждения: Осипенко, 33. Костюков, 41. Сигурдарсон, 56. Хаджикадунич, 60. Мелкадзе, 64. Ойеволе, 82.

Судьи: Карасев. Еремин, Шаламберидзе (все — Москва).

9 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.

Спартак — Крылья Советов

9 ноября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.00 (Матч Премьер).

Судья: Мешков (Дмитров).

ВАР: Сухой (Люберцы). А.Матюнин (Москва).

Оренбург — Уфа

10 ноября. Оренбург. Стадион «Газовик». 11.30 (Матч Премьер).

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

Арсенал — Зенит

10 ноября. Тула. Стадион «Арсенал». 14.00 (Матч Премьер).

Судья: Еськов (Москва).

Сочи — ЦСКА

10 ноября. Сочи. Стадион «Фишт». 16.30 (Матч Премьер).

Судья: Васильев (Ижевск).

Локомотив — Краснодар

10 ноября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер).

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Мешков (Дмитров).

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр