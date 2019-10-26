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РПЛ, 14-й тур: расписание и трансляции матчей

18:20
«Локомотив» vs «Спартак». Фото Сергей Киврин, Матч ТВ
«Локомотив» vs «Спартак». Фото Сергей Киврин, Матч ТВ
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Новый уик-энд чемпионата России.

«Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:0
«Рубин» (Казань): Дюпин, Плиев, Уремович, Сорокин, Поярков, Ташаев, Иг.Коновалов, Подберезкин, Могилевец, Давиташвили (Кварацхелия, 70), Кьяртанссон (Микелтадзе, 64).
«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Панюков (Димитров, 57), Аугустыняк, Фидлер, Бикфалви (Погребняк, 76), Эль-Кабир, Ильин.
Предупреждения: Кулаков, 27. Плиев, 53. Ильин, 65. Фидлер, 77. Сорокин, 78. Ароян, 90+1. Кварацхелия, 90+3.
Судьи: Мешков (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Ширяев (Ставрополь).
25 октября. Казань. Стадион «Центральный».

Рубин — Урал

«Тамбов» — «Уфа» — 3:0 (1:0)
Голы: Костюков, 12 (1:0). Обухов, 63 (2:0). Ойеволе, 66 (3:0).
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Килин, Тетрашвили, Чуперка, Мелкадзе (Карасев, 90), Костюков (Аппаев, 72), Обухов (Хосонов, 79).
«Уфа»: Беленов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Терентьев (Кротов, 46), Голубев, Карп, Тилль (Козлов, 69), Сухов, Бизяк, Вомбергар (Круговой, 46).
Предупреждения: Вомбергар, 19. Голубев, 21. Бизяк, 37. Карп, 51. Тетрашвили, 53. Килин, 80. Чуперка, 82.
Удаление: Чуперка, 84 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Лапочкин. Абусуев, Милюченко (все — Санкт-Петербург).
26 октября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».

Тамбов — Уфа

«Ахмат» (Грозный) — «Арсенал» (Тула) — 1:1 (1:0)
Голы: Семенов, 20 (1:0). Кангва, 77 (1:1).
«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Гиголаев, Роши, Исмаэл (Гащенков, 82), Глушаков (Митришев, 89), Иванов (Швец, 67), Бериша, Понсе.
«Арсенал» (Тула): Шамов, Комбаров (Хагуш, 63), Беляев, Григалава, Альварес, Ломовицкий, Костадинов, Горбатенко, Ткачев, Лесовой (Кангва, 71), Тудорие (Луценко, 68).
Предупреждения: Ломовицкий, 18. Костадинов, 23. Альварес, 29. Роши, 79. Швец, 89. Уциев, 90+3.
Удаление: Роши, 84 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Волошин (Смоленск). Аверьянов (Москва), Березнев (Ростов-на-Дону).
26 октября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

Ахмат — Арсенал Т

Ростов — Сочи

26 октября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 19.00 (Матч Премьер).

Ростов — Сочи

Крылья Советов — Зенит

27 октября. Самара. Стадион «Самара Арена». 14.00 (Матч Премьер).

Крылья Советов — Зенит

Локомотив — Спартак

27 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 16.30 (Матч ТВ).

Локомотив — Спартак

ЦСКА — Динамо

27 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 16.30 (Матч Премьер).

ЦСКА — Динамо

Краснодар — Оренбург

27 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч Премьер).

Краснодар — Оренбург

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