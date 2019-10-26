РПЛ, 14-й тур: расписание и трансляции матчей
«Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:0
«Рубин» (Казань): Дюпин, Плиев, Уремович, Сорокин, Поярков, Ташаев, Иг.Коновалов, Подберезкин, Могилевец, Давиташвили (Кварацхелия, 70), Кьяртанссон (Микелтадзе, 64).
«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Панюков (Димитров, 57), Аугустыняк, Фидлер, Бикфалви (Погребняк, 76), Эль-Кабир, Ильин.
Предупреждения: Кулаков, 27. Плиев, 53. Ильин, 65. Фидлер, 77. Сорокин, 78. Ароян, 90+1. Кварацхелия, 90+3.
Судьи: Мешков (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Ширяев (Ставрополь).
25 октября. Казань. Стадион «Центральный».
«Тамбов» — «Уфа» — 3:0 (1:0)
Голы: Костюков, 12 (1:0). Обухов, 63 (2:0). Ойеволе, 66 (3:0).
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Килин, Тетрашвили, Чуперка, Мелкадзе (Карасев, 90), Костюков (Аппаев, 72), Обухов (Хосонов, 79).
«Уфа»: Беленов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Терентьев (Кротов, 46), Голубев, Карп, Тилль (Козлов, 69), Сухов, Бизяк, Вомбергар (Круговой, 46).
Предупреждения: Вомбергар, 19. Голубев, 21. Бизяк, 37. Карп, 51. Тетрашвили, 53. Килин, 80. Чуперка, 82.
Удаление: Чуперка, 84 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Лапочкин. Абусуев, Милюченко (все — Санкт-Петербург).
26 октября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».
«Ахмат» (Грозный) — «Арсенал» (Тула) — 1:1 (1:0)
Голы: Семенов, 20 (1:0). Кангва, 77 (1:1).
«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Гиголаев, Роши, Исмаэл (Гащенков, 82), Глушаков (Митришев, 89), Иванов (Швец, 67), Бериша, Понсе.
«Арсенал» (Тула): Шамов, Комбаров (Хагуш, 63), Беляев, Григалава, Альварес, Ломовицкий, Костадинов, Горбатенко, Ткачев, Лесовой (Кангва, 71), Тудорие (Луценко, 68).
Предупреждения: Ломовицкий, 18. Костадинов, 23. Альварес, 29. Роши, 79. Швец, 89. Уциев, 90+3.
Удаление: Роши, 84 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Волошин (Смоленск). Аверьянов (Москва), Березнев (Ростов-на-Дону).
26 октября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».
26 октября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 19.00 (Матч Премьер).
27 октября. Самара. Стадион «Самара Арена». 14.00 (Матч Премьер).
27 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 16.30 (Матч ТВ).
27 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 16.30 (Матч Премьер).
27 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч Премьер).
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