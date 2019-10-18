Премьер-лига, 13-й тур: расписание и трансляции
«Ахмат» — «Локомотив»
18 октября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19. 30 (Матч Премьер)
«Тамбов» — «Урал»
19 октября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 14.00 (Матч Премьер)
«Спартак» — «Рубин»
19 октября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 16.30 (Матч Премьер)
«Зенит» — «Ростов»
19 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 19.00 (Матч Премьер)
«Оренбург» — «Крылья Советов«
20 октября. Оренбург. Стадион «Газовик». 11.30 (Матч ТВ, Матч Премьер)
«Уфа» — ЦСКА
20 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник». 14.00 (Матч Премьер)
«Арсенал» — «Сочи»
20 октября. Тула. Стадион «Арсенал». 16.30 (Матч Премьер)
«Динамо» — «Краснодар»
20 октября. Москва. Стадион «Динамо». 19.00 (Матч Премьер)
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр