РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Премьер-лига, 13-й тур: расписание и трансляции

12:35
Чемпионат России продолжается после матчей отборочного турнира на Евро-2020.

«Ахмат» — «Локомотив»
18 октября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19. 30 (Матч Премьер)

Ахмат — Локомотив

«Тамбов» — «Урал»
19 октября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 14.00 (Матч Премьер)

Тамбов — Урал

«Спартак» — «Рубин»
19 октября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 16.30 (Матч Премьер)

Спартак — Рубин

«Зенит» — «Ростов»
19 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 19.00 (Матч Премьер)

Зенит — Ростов

«Оренбург» — «Крылья Советов«
20 октября. Оренбург. Стадион «Газовик». 11.30 (Матч ТВ, Матч Премьер)

Оренбург — Крылья Советов

«Уфа» — ЦСКА
20 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник». 14.00 (Матч Премьер)

Уфа — ЦСКА

«Арсенал» — «Сочи»
20 октября. Тула. Стадион «Арсенал». 16.30 (Матч Премьер)

Арсенал Т — Сочи

«Динамо» — «Краснодар»
20 октября. Москва. Стадион «Динамо». 19.00 (Матч Премьер)

Динамо — Краснодар

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

Опрос

проголосовало: 1550
Все опросы
Как закончится матч 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир