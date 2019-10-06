Премьер-лига, 12-й тур: все результаты
«Уфа» — «Ахмат» (Грозный) — 0:1 (0:1)
Гол: Анхель, 9.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Неделчару, Круговой, Тилль (Козлов, 76), Карп, Фомин, Гиоргобиани (Вомбергар, 31), Кротов (Бизяк, 56).
«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мусалов, Роши, Исмаэл, Глушаков (Нижич, 71), Иванов, Бериша (Митришев, 83), Понсе (Мбенг, 64).
Предупреждения: Глушаков, 25. Вомбергар, 32. Понсе, 40. Табидзе, 58.
Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва), Мухтаров (Петрозаводск).
5 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник».
«Оренбург» — «Динамо» (Москва) — 2:0 (0:0)
Голы: Кулишев, 61 (1:0). Радакович, 88 (2:0).
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Радакович, Шахов (Сиваков, 66), Зотов, Аюпов, Рогич, Рикарду Алвеш (Шкофлек, 90), Фамейе (Кулишев, 53), Деспотович.
«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Юсупов, Каборе (Хильемарк, 71), Панченко, Шиманьски, Жоаузинью (Грулев, 43. Шейдаев, 81), Игбун.
Предупреждения: Юсупов, 21. Радакович, 36. Евгеньев, 82.
Удаление: Юсупов, 42 (срыв перспективной атаки, вторая ж.к.).
Судьи: Кукуян (Сочи). Сейфетдинов (Казань), Ширяев (Ставрополь).
5 октября. Оренбург. Стадион «Газовик».
«Рубин» (Казань) — «Тамбов» — 2:1 (2:0)
Голы: Иг.Коновалов, 27 (1:0). Давиташвили, 32 (2:0). Мелкадзе, 54 (2:1).
«Рубин» (Казань): Дюпин, Данченко, Плиев, Уремович, Денисов, Ташаев, Иг.Коновалов, Подберезкин (Башкиров, 61), Могилевец, Давиташвили (Кварацхелия, 72), Кьяртанссон (Марков, 90).
«Тамбов»: Шелия, Костюков (Мамтов, 76), Ойеволе, Осипенко, Грицаенко, Килин, Чернышов (Аппаев, 46), Чуперка, Карасев (Кулик, 58), Мелкадзе, Обухов.
Предупреждения: Плиев, 4. Ойеволе, 31. Уремович, 61. Данченко, 68. Кьяртанссон, 77. Килин, 89. Дюпин, 90+2.
Судьи: Еськов (Москва). Гурбанов (Краснодар), Петросян (Бронницы).
5 октября. Казань. Стадион «Центральный».
«Сочи» — «Крылья Советов» (Самара) — 0:2 (0:1)
Голы: Соболев, 4 (0:1). Соболев, 69 (0:2).
Нереализованный пенальти: Соболев, 62 (вратарь)
«Сочи»: Джанаев, Калугин, Миладинович, Мевля, Кудряшов, Померко (Лагатор, 50), Цаллагов, Нобоа, Мостовой (Карапетян, 59), Бурмистров (Полоз, 66), А.Заболотный.
«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков (Чичерин, 76), Карпов, Чернов, Комбаров, Канунников (Терехов, 83), Гацкан, Антон (Радонич, 87), Мияйлович, Зиньковский, Соболев.
Предупреждения: Померко, 21. Мияйлович, 22. Соболев, 34. Лагатор, 51. Кудряшов, 67. Цаллагов, 76.
Судьи: Матюнин. Березнов (оба — Москва), Воронцов (Ярославль).
5 октября. Сочи. Стадион «Фишт».
«Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:2)
Голы: Иванович, 3 (0:1). Оздоев, 27 (0:2). Шатов, 58 — в свои ворота (1:2). Азмун, 63 (1:3).
«Урал» (Екатеринбург): Баклов, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Димитров (Ильин, 51), Аугустыняк, Емельянов (Егорычев, 55), Бикфалви, Эль-Кабир (Насыров, 89), Погребняк.
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Иванович, Осорио, Маммана (Шатов, 14), Дуглас Сантос, Дриусси, Оздоев, Жирков (Ерохин, 65), Дзюба, Азмун (Мак, 83).
Судьи: Волошин (Смоленск). Мурашов (Москва), Богач (Люберцы).
6 октября. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''. 22643 зрителя
«Локомотив» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 2:1 (2:1)
Голы: Эдер (Смолов), 9 (1:0). Кангва (Ткачев), 11 (1:1). Миранчук, 45+2 — с пенальти (2:1).
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес (Магкеев, 46), Рыбус, Коломейцев (Идову, 85), Мурило, Баринов, Жоау Мариу, Смолов (Миранчук, 20), Эдер.
«Арсенал» (Тула): Левашов, Бауэр, Григалава, Беляев, Альварес, Ломовицкий (Тудорие, 85), Костадинов, Горбатенко, Ткачев, Кангва, Луценко (Лесовой, 46).
Предупреждения: Игнатьев, 23. Левашов, 45+1. Баринов, 50. Альварес, 61. Костадинов, 64. Ломовицкий, 73. Григалава, 82.
Судьи: Лапочкин. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).
6 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена».
ЦСКА — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:3 (0:2)
Голы: Байрамян, 11 (0:1). Байрамян, 44 (0:2). Шомуродов, 61 (0:3). Влашич, 90+2 — с пенальти (1:3).
ЦСКА: Акинфеев, Шарлия, Дивеев, Гогуа (Лукас Сантос, 46), Мариу Фернандес, Ахметов (К.Бистрович, 89), Обляков, Влашич, Кучаев, Чалов, Сигурдссон (Бийол, 67).
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Хаджикадунич, Чистяков, Чернов, Норманн, Глебов (Зайнутдинов, 58), Попов, Байрамян (Логашов, 77), Ионов (Саплинов, 85), Шомуродов.
Предупреждения: Глебов, 12. Мариу Фернандес, 30. Саплинов, 86.
Судьи: Казарцев. Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Данченко (Уфа).
ВАР: Карасев (Москва). Сухой (Люберцы).
6 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
«Краснодар» — «Спартак» (Москва) — 2:1 (2:1)
Голы: Берг, 3 (1:0). Петров, 20 (2:0). Ларссон, 45 (2:1).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес, Камболов (Кайю, 46), Ари, Олссон, Сулейманов, Берг (Уткин, 81), Стоцкий (Скопинцев, 70).
«Спартак» (Москва): Ребров, Рассказов, Кутепов, Джикия, Ещенко, Ананидзе (Тил, 68), Умяров, Крал, Мирзов, Мельгарехо (Глушенков, 90), Ларссон (Понсе, 81).
Предупреждения: Мирзов, 33. Олссон, 64. Рамирес, 67. Кайю, 70. Ари, 85. Кутепов, 90. Джикия, 90+2.
Удаления: Кайю, 88 (грубая игра, вторая ж.к.). Джикия, 90+2 (неспорт. повед., вторая ж.к.).
Судьи: Мешков (Дмитров). Березнев, Усачев (оба — Ростов-на-Дону).
ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Матюнин (Москва).
6 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар».
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