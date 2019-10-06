Премьер-лига, 12-й тур: все результаты

ЦСКА вышел на первое место в РПЛ. А кто фаворит чемпионата?

ЦСКА 25.0% «Ростов» 9.0% «Локомотив» 18.1% «Зенит» 42.3% «Краснодар» 2.9% Все-таки кто-то другой (напишу в комментариях) 2.8%