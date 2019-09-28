Премьер-лига, 11-й тур: результаты всех матчей
«Крылья Советов» (Самара) — «Тамбов» — 2:0 (0:0)
Голы: Соболев, 72 — с пенальти (1:0). Канунников, 74 (2:0).
«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров, Кабутов (Канунников, 67), Гацкан (Радонич, 66), Антон (Тимофеев, 81), Мияйлович, Зиньковский, Соболев.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин (Килин, 46), Ойеволе, Грицаенко, Осипенко (Аппаев, 80), Таказов, Мелкадзе, Тетрашвили, Карасев, Костюков (Чернышов, 79), Обухов.
Предупреждения: Тетрашвили, 7. Рыбин, 37. Антон, 39. Анюков, 45+2. Карасев, 47. Чернов, 53. Мелкадзе, 53. Кабутов, 65. Ойеволе, 70. Таказов, 71. Карпов, 76. Грицаенко, 87.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Шаламберидзе (Москва), Стипиди (Краснодар).
28 сентября. Самара. Стадион «Самара Арена».
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (2:0)
Голы: Попов, 25 (1:0). Шомуродов, 37 (2:0). Зайнутдинов, 83 (3:0).
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Ионов (Зайнутдинов, 81), Норманн, Попов, Еременко, Байрамян (Саплинов, 67), Шомуродов (Долгов, 86).
«Динамо» (Москва): Лещук, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Плиев, Шиманьски (Нжи, 68), Юсупов (Хильемарк, 46), Каборе, Панченко (Филипп, 70), Жоаузинью, Игбун.
Предупреждения: Шиманьски, 16. Плиев, 21. Каборе, 46. Байрамян, 54. Попов, 64. Жоаузинью, 84.
Удаление: Плиев, 66 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Турбин (Дмитров). Жвакин (Ленинградская область), Хатуев (Грозный).
28 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».
«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0)
Гол: Крыховяк, 48.
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов, Мурило, Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу, Смолов (Коломейцев, 90+2).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси (Сутормин, 82), Оздоев, Барриос, Жирков (Мак, 70), Дзюба, Азмун (Кузяев, 60).
Предупреждения: Крыховяк, 20. Оздоев, 58. Кузяев, 83. Барриос, 85. Ракицкий, 90.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Усачев (Ростов-на-Дону), Ширяев (Ставрополь).
ВАР: Сухой (Люберцы). Карасев (Москва).
28 сентября. Москва. Стадион «РЖД Арена».
Урал — ЦСКА
29 сентября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 11.30 (Матч Премьер)
Рубин — Уфа
29 сентября. Казань. Стадион «Центральный». 14.00 (Матч Премьер)
Спартак — Оренбург
29 сентября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 16.30 (Матч Премьер)
Краснодар — Арсенал
29 сентября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч Премьер)
Сочи — Ахмат
30 сентября. Сочи. Стадион «Фишт». 19.30 (Матч Премьер)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр