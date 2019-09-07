РПЛ опубликовала расписание матчей до зимней паузы

Российская премьер-лига опубликовала календарь осенней части чемпионата-2019/2020 до зимней паузы с датами и временем начала матчей. Турнир возобновится 13 сентября и уйдет на перерыв в первой декаде декабря.

9-й тур

13 сентября (пятница)

«Зенит» — «Арсенал» 20:00 (время начала матча — московское)

14 сентября (суббота)

«Спартак» — «Урал» 16:30

«Сочи» — «Локомотив» 19:00

15 сентября (воскресенье)

«Оренбург» — «Рубин» 14:00

«Тамбов» — ЦСКА 16:30

«Краснодар» — «Крылья Советов» 19:00

16 сентября (понедельник)

«Динамо» — «Уфа» 20:00

«Ростов» — «Ахмат» 20:30



17, 18 сентября (вторник, среда)

1-й тур группового этапа Лиги чемпионов

19 сентября (четверг)

1-й тур группового этапа Лиги Европы

10-й тур

20 сентября (пятница)

«Уфа» — «Спартак» 17:30

21 сентября (суббота)

«Ахмат» — «Крылья Советов» 14:00

«Зенит» — «Рубин» 16:30

«Тамбов» — «Ростов» 19:00

22 сентября (воскресенье)

«Оренбург» — «Локомотив» 11:30

«Динамо» — «Сочи» 14:00

«Арсенал» — «Урал» 16:30

ЦСКА — «Краснодар» 19:00



25, 26 сентября (среда, четверг)

Матчи 1/16 финала Кубка России-2019/2020



11-й тур

28 сентября (суббота)

«Крылья Советов» — «Тамбов» 14:00

«Ростов» — «Динамо» 16:30

«Локомотив» — «Зенит» 19:00*

29 сентября (воскресенье)

«Урал» — ЦСКА 11:30

«Рубин» — «Уфа» 14:00

«Спартак» — «Оренбург» 16:30

«Краснодар» — «Арсенал» 19:00

30 сентября (понедельник)

«Сочи» — «Ахмат» 19:30

*В случае принятия решения РФС об изменении даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России с участием ФК «Локомотив» и ФК «Зенит» на 24 сентября, дата проведения матча РПЛ между ними будет изменена на 27 сентября и встреча начнется в 19:30



1, 2 октября (вторник, среда)

2-й тур группового этапа Лиги чемпионов

3 октября (четверг)

2-й тур группового этапа Лиги Европы



12-й тур

5 октября (суббота)

«Уфа» — «Ахмат» 11:30

«Оренбург» — «Динамо» 14:00

«Рубин» — «Тамбов» 16:30

«Сочи» — «Крылья Советов» 19:00

6 октября (воскресенье)

«Урал» — «Зенит» 11:30

«Локомотив» — «Арсенал» 14:00

ЦСКА — «Ростов» 16:30

«Краснодар» — «Спартак» 19:00



7 — 15 октября Сбор национальной команды России.



13-й тур

18 октября (пятница)

«Ахмат» — «Локомотив» 19:30

19 октября (суббота)

«Тамбов» — «Урал» 14:00

«Спартак» — «Рубин» 16:30

«Зенит» — «Ростов» 19:00

20 октября (воскресенье)

«Оренбург» — «Крылья Советов» 11:30

«Уфа» — ЦСКА 14:00

«Арсенал» — «Сочи» 16:30

«Динамо» — «Краснодар» 19:00



22, 23 октября (вторник, среда)

3-й тур группового этапа Лиги чемпионов

24 октября (четверг)

3-й тур группового этапа Лиги Европы

14 тур

25 октября (пятница)

«Рубин» — «Урал» 19:30

26 октября (суббота)

«Тамбов» — «Уфа» 14:00

«Ахмат» — «Арсенал» 16:30

«Ростов» — «Сочи» 19:00

27 октября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Зенит» 12:00

ЦСКА — «Динамо» 14:00

«Краснодар» — «Оренбург» 16:30

«Локомотив» — «Спартак» 19:00



30, 31 октября (среда, четверг)

Матчи 1/8 финала Кубка России

15-й тур

2 ноября (суббота)

«Уфа» — «Локомотив» 11:30

«Динамо» — «Ахмат» 14:00

«Сочи» — «Тамбов» 16:30

«Зенит» — ЦСКА 19:00

3 ноября (воскресенье)

«Краснодар» — «Ростов» 16:30

4 ноября (понедельник)

«Урал» — «Оренбург» 14:00

«Крылья Советов» — «Рубин» 16:30

«Спартак» — «Арсенал» 19:00

5, 6 ноября (вторник, среда)

4-й тур группового этапа Лиги чемпионов

7 ноября (четверг)

4-й тур группового этапа Лиги Европы

16-й тур

8 ноября (пятница)

«Ахмат» — «Урал» 19:30

9 ноября (суббота)

«Рубин» — «Динамо» 14:00

«Ростов» — «Тамбов» 16:30

«Спартак» — «Крылья Советов» 19:00

10 ноября (воскресенье)

«Оренбург» — «Уфа» 11:30

«Арсенал» — «Зенит» 14:00

«Сочи» — ЦСКА 16:30

«Локомотив» — «Краснодар» 19:00



11-19 ноября Сбор национальной команды России.



17-й тур

22 ноября (пятница)

«Тамбов» — «Локомотив» 19:30

23 ноября (суббота)

«Оренбург» — «Ахмат» 11:30

«Рубин» — «Зенит» 14:00

«Динамо» — «Ростов» 16:30

24 ноября (воскресенье)

«Уфа» — «Сочи» 11:30

«Урал» — «Спартак» 14:00

«Арсенал» — «Краснодар» 16:30

ЦСКА — «Крылья Советов» 19:00



26, 27 ноября (вторник, среда)

5-й тур группового этапа Лиги чемпионов

28 ноября (четверг)

5-й тур группового этапа Лиги Европы



18-й тур

30 ноября (суббота)

«Крылья Советов» — «Уфа» 14:00

«Ростов» — «Урал» 16:30

«Ахмат» — «Рубин» 19:00

1 декабря (воскресенье)

«Сочи» — «Оренбург» 14:00

«Локомотив» — «Динамо» 16:30

«Зенит» — «Спартак» 19:00

2 декабря (понедельник)

ЦСКА — «Арсенал» 19:30

«Краснодар» — «Тамбов» 19:30



19-й тур

6 декабря (пятница)

«Арсенал» — «Локомотив» 19:30

«Зенит» — «Динамо» 19:30

7 декабря (суббота)

«Тамбов» — «Оренбург» 14:00

«Краснодар» — ЦСКА 16:30

«Ахмат» — «Уфа» 19:00

8 декабря (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Урал» 14:00

«Сочи» — «Рубин» 16:30

«Спартак» — «Ростов» 19:00



10, 11 декабря (вторник, среда)

6-й тур группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря (четверг)

6-й тур группового этапа Лиги Европы



Календарь игровых дней с 20 по 30 тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/2020 и 1/16 финала Лиги Европы-2019/2020.

Резервные дни для матчей РПЛ и Кубка России — 4 декабря 2019 года и 23 февраля 2020 года.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по датам и времени