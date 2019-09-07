РПЛ опубликовала расписание матчей до зимней паузы
Российская премьер-лига опубликовала календарь осенней части чемпионата-2019/2020 до зимней паузы с датами и временем начала матчей. Турнир возобновится 13 сентября и уйдет на перерыв в первой декаде декабря.
9-й тур
13 сентября (пятница)
«Зенит» — «Арсенал» 20:00 (время начала матча — московское)
14 сентября (суббота)
«Спартак» — «Урал» 16:30
«Сочи» — «Локомотив» 19:00
15 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Рубин» 14:00
«Тамбов» — ЦСКА 16:30
«Краснодар» — «Крылья Советов» 19:00
16 сентября (понедельник)
«Динамо» — «Уфа» 20:00
«Ростов» — «Ахмат» 20:30
17, 18 сентября (вторник, среда)
1-й тур группового этапа Лиги чемпионов
19 сентября (четверг)
1-й тур группового этапа Лиги Европы
10-й тур
20 сентября (пятница)
«Уфа» — «Спартак» 17:30
21 сентября (суббота)
«Ахмат» — «Крылья Советов» 14:00
«Зенит» — «Рубин» 16:30
«Тамбов» — «Ростов» 19:00
22 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Локомотив» 11:30
«Динамо» — «Сочи» 14:00
«Арсенал» — «Урал» 16:30
ЦСКА — «Краснодар» 19:00
25, 26 сентября (среда, четверг)
Матчи 1/16 финала Кубка России-2019/2020
11-й тур
28 сентября (суббота)
«Крылья Советов» — «Тамбов» 14:00
«Ростов» — «Динамо» 16:30
«Локомотив» — «Зенит» 19:00*
29 сентября (воскресенье)
«Урал» — ЦСКА 11:30
«Рубин» — «Уфа» 14:00
«Спартак» — «Оренбург» 16:30
«Краснодар» — «Арсенал» 19:00
30 сентября (понедельник)
«Сочи» — «Ахмат» 19:30
*В случае принятия решения РФС об изменении даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России с участием ФК «Локомотив» и ФК «Зенит» на 24 сентября, дата проведения матча РПЛ между ними будет изменена на 27 сентября и встреча начнется в 19:30
1, 2 октября (вторник, среда)
2-й тур группового этапа Лиги чемпионов
3 октября (четверг)
2-й тур группового этапа Лиги Европы
12-й тур
5 октября (суббота)
«Уфа» — «Ахмат» 11:30
«Оренбург» — «Динамо» 14:00
«Рубин» — «Тамбов» 16:30
«Сочи» — «Крылья Советов» 19:00
6 октября (воскресенье)
«Урал» — «Зенит» 11:30
«Локомотив» — «Арсенал» 14:00
ЦСКА — «Ростов» 16:30
«Краснодар» — «Спартак» 19:00
7 — 15 октября Сбор национальной команды России.
13-й тур
18 октября (пятница)
«Ахмат» — «Локомотив» 19:30
19 октября (суббота)
«Тамбов» — «Урал» 14:00
«Спартак» — «Рубин» 16:30
«Зенит» — «Ростов» 19:00
20 октября (воскресенье)
«Оренбург» — «Крылья Советов» 11:30
«Уфа» — ЦСКА 14:00
«Арсенал» — «Сочи» 16:30
«Динамо» — «Краснодар» 19:00
22, 23 октября (вторник, среда)
3-й тур группового этапа Лиги чемпионов
24 октября (четверг)
3-й тур группового этапа Лиги Европы
14 тур
25 октября (пятница)
«Рубин» — «Урал» 19:30
26 октября (суббота)
«Тамбов» — «Уфа» 14:00
«Ахмат» — «Арсенал» 16:30
«Ростов» — «Сочи» 19:00
27 октября (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Зенит» 12:00
ЦСКА — «Динамо» 14:00
«Краснодар» — «Оренбург» 16:30
«Локомотив» — «Спартак» 19:00
30, 31 октября (среда, четверг)
Матчи 1/8 финала Кубка России
15-й тур
2 ноября (суббота)
«Уфа» — «Локомотив» 11:30
«Динамо» — «Ахмат» 14:00
«Сочи» — «Тамбов» 16:30
«Зенит» — ЦСКА 19:00
3 ноября (воскресенье)
«Краснодар» — «Ростов» 16:30
4 ноября (понедельник)
«Урал» — «Оренбург» 14:00
«Крылья Советов» — «Рубин» 16:30
«Спартак» — «Арсенал» 19:00
5, 6 ноября (вторник, среда)
4-й тур группового этапа Лиги чемпионов
7 ноября (четверг)
4-й тур группового этапа Лиги Европы
16-й тур
8 ноября (пятница)
«Ахмат» — «Урал» 19:30
9 ноября (суббота)
«Рубин» — «Динамо» 14:00
«Ростов» — «Тамбов» 16:30
«Спартак» — «Крылья Советов» 19:00
10 ноября (воскресенье)
«Оренбург» — «Уфа» 11:30
«Арсенал» — «Зенит» 14:00
«Сочи» — ЦСКА 16:30
«Локомотив» — «Краснодар» 19:00
11-19 ноября Сбор национальной команды России.
17-й тур
22 ноября (пятница)
«Тамбов» — «Локомотив» 19:30
23 ноября (суббота)
«Оренбург» — «Ахмат» 11:30
«Рубин» — «Зенит» 14:00
«Динамо» — «Ростов» 16:30
24 ноября (воскресенье)
«Уфа» — «Сочи» 11:30
«Урал» — «Спартак» 14:00
«Арсенал» — «Краснодар» 16:30
ЦСКА — «Крылья Советов» 19:00
26, 27 ноября (вторник, среда)
5-й тур группового этапа Лиги чемпионов
28 ноября (четверг)
5-й тур группового этапа Лиги Европы
18-й тур
30 ноября (суббота)
«Крылья Советов» — «Уфа» 14:00
«Ростов» — «Урал» 16:30
«Ахмат» — «Рубин» 19:00
1 декабря (воскресенье)
«Сочи» — «Оренбург» 14:00
«Локомотив» — «Динамо» 16:30
«Зенит» — «Спартак» 19:00
2 декабря (понедельник)
ЦСКА — «Арсенал» 19:30
«Краснодар» — «Тамбов» 19:30
19-й тур
6 декабря (пятница)
«Арсенал» — «Локомотив» 19:30
«Зенит» — «Динамо» 19:30
7 декабря (суббота)
«Тамбов» — «Оренбург» 14:00
«Краснодар» — ЦСКА 16:30
«Ахмат» — «Уфа» 19:00
8 декабря (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Урал» 14:00
«Сочи» — «Рубин» 16:30
«Спартак» — «Ростов» 19:00
10, 11 декабря (вторник, среда)
6-й тур группового этапа Лиги чемпионов
12 декабря (четверг)
6-й тур группового этапа Лиги Европы
Календарь игровых дней с 20 по 30 тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/2020 и 1/16 финала Лиги Европы-2019/2020.
Резервные дни для матчей РПЛ и Кубка России — 4 декабря 2019 года и 23 февраля 2020 года.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по датам и времени