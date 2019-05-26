Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур. Результаты матчей

Сегодня, 26 мая, состоится заключительный тур чемпионата России. Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в одно время – 14.00 по мск.

ЦСКА – "Крылья Советов" (Самара) – 6:0 (1:0)

Голы: Чалов, 4 (1:0). Магнуссон, 48 (2:0). Бийол, 52 (3:0). Сигурдссон, 56 (4:0). Чалов, 73 (5:0). Обляков, 80 (6:0).

ЦСКА: Акинфеев, Бекао (Васин, 53), Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Обляков, Бийол (Нисимура, 58), Ахметов (Бистрович, 79), Щенников, Чалов, Сигурдссон.

"Крылья Советов" (Самара): Конюхов, Яковлев, Бурлак, Самарджич, Полуяхтов, Ткачук, Зотов, Тимофеев, Рабиу (Киселев, 63), Антон (Зиньковский, 69), Шейдаев.

Судьи: Мешков (Дмитров). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Миневич (Смоленск).

26 мая. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".

"Оренбург" – "Спартак" (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: Рикарду Алвеш, 8 (1:0). Кулишев, 90+4 (2:0).

"Оренбург": Довбня, Малых, Шахов, Сиваков, С.Козлов (Афонин, 57), Терехов, Мишкич, Попович, Рикарду Алвеш (Кулишев, 68), Деспотович (Андреев, 90+5), Сутормин.

"Спартак" (Москва): Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев (Мелкадзе, 57), Умяров (Игнатов, 69), Зобнин, Мельгарехо, Зе Луиш, Ташаев (Глушенков, 61).

Предупреждения: Попович, 11. Деспотович, 12. Гулиев, 27. Малых, 77. Мельгарехо, 77. Довбня, 90. Кулишев, 90+5.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область), Назаров (Невинномысск).

26 мая. Оренбург. Стадион "Газовик".

"Локомотив" (Москва) – "Уфа" – 1:0 (1:0)

Гол: Фернандеш, 39.

Нереализованный пенальти: Фернандеш, 51 (вратарь)

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Идову, Чорлука, Кверквелия (Тарасов, 17. Кварацхелия, 29), Лысов, Жемалетдинов, Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Фернандеш, Смолов (Магкеев, 90+1).

"Уфа": Беленов, Неделчару, Пуцко, Йокич, Сухов, Карп (Тилль, 62), Салатич, Круговой (Алиев, 58), Кротов, Пауревич, Бизяк (Игбун, 58).

Предупреждения: Идову, 54. Игбун, 77.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Абусуев (Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).

26 мая. Москва. Стадион "РЖД Арена". 17 183 зрителя.

"Краснодар" – "Рубин" (Казань) – 1:0 (0:0)

Гол: Классон, 59.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий (Скопинцев, 57), Газинский, Каборе (Олссон, 68), Перейра (Уткин, 77), Вандерсон Масиэл, Ари, Классон.

"Рубин" (Казань): Бабурин, Устинов, Сорокин, Уремович, Камболов (Сагитов, 30), Степанов, Башкиров, Иг.Коновалов, Подберезкин (Пантелеев, 65), Полоз, Байрамян.

Предупреждения: Байрамян, 40. Степанов, 45+2. Газинский, 57. Ари, 67. Уремович, 85.

Судьи: Москалев (Воронеж). Мурашов, Сафьян (оба – Москва).

26 мая. Краснодар. Стадион "Краснодар". 34897 зрителей.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Енисей" (Красноярск) – 4:1 (1:0)

Голы: Азмун, 26 – с пенальти (1:0). Дриусси, 57 (2:0). Ерохин, 60 (3:0). Дриусси, 71 (4:0). Торбинский, 84 (4:1).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Анюков (Маммана, 79), Ракицкий, Жирков, Оздоев, Ерохин, Мак (Смольников, 46), Дзюба, Азмун, Дриусси, А.Заболотный (Нету, 87).

"Енисей" (Красноярск): Юрченко (Едапин, 76), Ятченко, Рожков, Гаджибеков, Грицаенко, Сарр, Торбинский, Семакин, Хубулов (Савичев, 65), Комков, Кутьин (Костюков, 82).

Предупреждения: Кутьин, 25. Ерохин, 50. Хубулов, 65.

Судьи: Сухой (Люберцы). Чельцов, Шаламберидзе (оба – Москва).

26 мая. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена". 50073 зрителя.

"Динамо" (Москва) – "Арсенал" (Тула) – 3:3 (2:1)

Голы: Кардозу, 2 (1:0). Марков, 16 – в свои ворота (1:1). Панченко, 29 (2:1). Мирзов, 52 – с пенальти (2:2). Панченко, 60 (3:2). Горбатенко, 84 (3:3).

"Динамо" (Москва): Шунин, Козлов, Евгеньев, Шуньич (Рыков, 70), Морозов, Кардозу, Юсупов, Тетте (Москвичев, 78), Панченко, Жоаузинью, Луценко (Марков, 16).

"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Григалава, Володько (Альварес, 46), Костадинов, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Кангва (Лесовой, 81), Мирзов.

Предупреждения: Юсупов, 16. Тетте, 31. Морозов, 45. Костадинов, 47. Комбаров, 48. Мирзов, 63.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Жвакин (Ленинградская область), Данченко (Уфа).

26 мая. Москва. Стадион "Динамо". 23340 зрителей.

"Ахмат" (Грозный) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

Гол: Мбенг, 38.

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов (Гащенков, 46), Нижич, Мохаммади, Анхель, Иванов, Швец, Бериша (Роши, 77), Исмаэл (Садулаев, 89), Мбенг.

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Сигурдссон, Логашов (Калачев, 65), Чернов, Плиев (Новосельцев, 82), Хаджикадунич, Гацкан, Ионов, Глебов, Шомуродов, Зайнутдинов (Попов, 65).

Предупреждения: Сигурдссон, 8. Семенов, 19. Ионов, 44. Плиев, 48. Глебов, 52. Калачев, 78. Гацкан, 83.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Аверьянов (Москва), Лунев (Новосибирск).

26 мая. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

"Анжи" (Махачкала) – "Урал" (Екатеринбург) – 0:2 (0:0)

Голы: Погребняк, 56 (0:1). Брызгалов, 59 (0:2).

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Белов, Калошин, Саидов, Чистяков, Ондуа, Закиров, Ахъядов (Магомедов, 67), Долгов (Понсе, 75), Иванченко, Агаларов (Кацаев, 80).

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Ароян, Кулаков, Емельянов, Араторе (Данцев, 90), Бумаль (Фидлер, 73), Ильин, Погребняк, Панюков (Катрич, 46).

Предупреждения: Бумаль, 16. Магомедов, 78.

Судьи: Турбин (Дмитров). Еремин, Калугин (оба – Москва).

26 мая. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

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