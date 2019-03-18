Определены даты матчей чемпионата России в апреле и мае

РПЛ назвала даты оставшихся матчей чемпионата России нынешнего сезона. Время начала игр указано московское.
21-й тур
29 марта (пятница)
"Крылья Советов" – "Арсенал" (18.30)
30 марта (суббота)
"Енисей" – "Рубин" (11.30)
"Динамо" – "Локомотив" (14.00)
"Ахмат" – "Спартак" (16.30)
"Ростов" – "Урал" (19.00)
31 марта (воскресенье)
"Зенит" – "Оренбург" (14.00)
ЦСКА – "Уфа" (16.30)
"Краснодар" – "Анжи" (19.00)
3 апреля (среда) – матч 16-го тура
"Оренбург" – "Крылья Советов" (17.00)
3, 4 апреля (среда, четверг)
Матчи 1/2 финала Кубка России
"Локомотив" – "Ростов"
"Урал" – "Арсенал"
22-й тур
6 апреля (суббота)
"Анжи" – "Динамо" (14.00)
"Краснодар" – "Крылья Советов" (16.30)
"Спартак" – ЦСКА (19.00)
7 апреля (воскресенье)
"Уфа" – "Ростов" (11.30)
"Урал" – "Енисей" (14.00)
"Рубин" – "Арсенал" (16.30)
"Локомотив" – "Зенит" (19.00)
8 апреля (понедельник)
"Оренбург" – "Ахмат" (17.00)
23-й тур
12 апреля (пятница)
"Крылья Советов" – "Рубин" (18.30)
13 апреля (суббота)
"Енисей" – "Уфа" (11.30)
"Арсенал" – "Урал" (14.00)
ЦСКА – "Оренбург" (16.30)
"Ахмат" – "Локомотив" (19.00)
14 апреля (воскресенье)
"Динамо" – "Краснодар" (14.00)
"Зенит" – "Анжи" (16.30)
"Ростов" – "Спартак" (19.00)
24-й тур
19 апреля (пятница)
"Анжи" – "Ахмат" (19.30)
20 апреля (суббота)
"Уфа" – "Арсенал" (11.30)
"Оренбург" – "Ростов" (14.00)
"Динамо" – "Крылья Советов" (16.30)
"Локомотив" – ЦСКА (19.00)
"Краснодар" – "Зенит" (21.00)
21 апреля (воскресенье)
"Урал" – "Рубин" (16.30)
"Спартак" – "Енисей" (19.00)
25-й тур
24 апреля (среда)
"Ростов" – "Локомотив" (19.00)
"Рубин" – "Уфа" (19.30)
"Ахмат" – "Краснодар" (19.00)
ЦСКА – "Анжи" (19.30)
"Зенит" – "Динамо" (21.00)
25 апреля (четверг)
"Енисей" – "Оренбург" (16.00)
"Крылья Советов" – "Урал" (18.30)
"Арсенал" – "Спартак" (20.30)
26-й тур
27 апреля (суббота)
"Анжи" – "Ростов" (16.30)
"Динамо" – "Ахмат" (19.00)
28 апреля (воскресенье)
"Уфа" – "Урал" (11.30)
"Спартак" – "Рубин" (14.00)
"Зенит" – "Крылья Советов" (16.30)
"Краснодар" – ЦСКА (19.00)
"Локомотив" – "Енисей" (21.00)
29 апреля (понедельник)
"Оренбург" – "Арсенал" (17.00)
27-й тур
3 мая (пятница)
"Енисей" – "Анжи" (14.00)
"Рубин" – "Оренбург" (16.30)
4 мая (суббота)
"Урал" – "Спартак" (14.00)
"Ахмат" – "Зенит" (16.30)
"Арсенал" – "Локомотив" (19.00)
5 мая (воскресенье)
"Крылья Советов" – "Уфа" (14.00)
ЦСКА – "Динамо" (16.30)
"Ростов" – "Краснодар" (19.00)
28-й тур
10 мая (пятница)
"Оренбург" – "Урал" (11.30)
"Динамо" – "Ростов" (14.00)
"Анжи" – "Арсенал" (16.30)
"Локомотив" – "Рубин" (19.00)
11 мая (суббота)
"Енисей" – "Краснодар" (14.00)
"Ахмат" – "Крылья Советов" (16.30)
12 мая (воскресенье)
"Спартак" – "Уфа" (16.30)
"Зенит" – ЦСКА (19.00)
15, 16 мая (среда, четверг)
Матчи 1/2 финала Кубка России
29-й тур
18 мая (суббота)
"Уфа" – "Оренбург" (14.00)
ЦСКА – "Ахмат" (16.30)
"Крылья Советов" – "Спартак" (19.00)
19 мая (воскресенье)
"Урал" – "Локомотив" (11.30)
"Енисей" – "Динамо" (14.00)
"Арсенал" – "Краснодар" (16.30)
"Ростов" – "Зенит" (19.00)
20 мая (понедельник)
"Рубин" – "Анжи" (19.00)
22 мая (среда)
Финальный матч Кубка России
30-й тур
26 мая (воскресенье)
ЦСКА – "Крылья Советов" (14.00)
"Ахмат" – "Ростов" (14.00)
"Зенит" – "Енисей" (14.00)
"Динамо" – "Арсенал" (14.00)
"Краснодар" – "Рубин" (14.00)
"Анжи" – "Урал" (14.00)
"Локомотив" – "Уфа" (14.00)
"Оренбург" – "Спартак" (14.00)
30 мая, 2 июня (четверг, воскресенье)
Стыковые матчи РФПЛ – ФНЛ
Чемпионат России по футболу, РПЛ: турнирная таблица, календарь по датам, расписание и результаты матчей