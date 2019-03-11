Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур. Расписание и результаты матчей

Второй игровой уик-энд весны-2019. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Столичное дерби "Динамо" – "Спартак" в Химках и другие игры.

"Крылья Советов" (Самара) – "Енисей" (Красноярск) – 4:0 (1:0)

Голы: Антон, 37 – с пенальти (1:0). Канунников, 60 (2:0). Корниленко, 62 – с пенальти (3:0). Шейдаев, 81 (4:0).

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Шишкин, Самарджич, Бурлак, Полуяхтов, Самедов (Зиньковский, 75), Ананидзе, Антон, Чичерин (Г.Зотов, 40), Канунников, Корниленко (Шейдаев, 80).

"Енисей" (Красноярск): Юрченко, Занев, Кичин, Ятченко, Савичев, Огуде, Сарр, Торбинский (Хубулов, 66), А.В.Зотов (Костюков, 57), Данченко, Саркисов (Комков, 77).

Предупреждения: Полуяхтов, 13. Огуде, 34. Торбинский, 56. Сарр, 62. Хубулов, 87.

Судьи: Лапочкин. Кудрявцев (оба – Санкт-Петербург), Миневич (Смоленск).

9 марта. Самара. Стадион "Самара Арена". 9 376 зрителей.

ЦСКА – "Рубин" (Казань) – 3:0 (1:0)

Голы: Нисимура, 23 (1:0). Чалов, 83 (2:0). Бийол, 90+3 (3:0).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников, Ахметов (Бийол, 90), Влашич, Обляков, Нисимура (Бистрович, 66), Чалов (Сигурдссон, 85).

"Рубин" (Казань): Бабурин, Цаллагов, Камболов, Гранат, Сорокин, Устинов, И.Коновалов, Подберезкин (Башкиров, 46), Могилевец (Байрамян, 62), Полоз, Бухаров (Сагитов, 71).

Предупреждения: Камболов, 63. Башкиров, 64. И.Коновалов, 74. Дивеев, 85.

Судьи: Левников. Веретешкин (оба – Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск).

9 марта. Москва. Стадион "ВЭБ Арена". 18 489 зрителей.

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Арсенал" (Тула) – 0:0

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Новосельцев, Сигурдссон, Чернов, Еременко, Попов (Шомуродов, 67), Гацкан, Зуев (Ионов, 75), Сигурдарсон (Зайнутдинов, 77).

"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Бакаев, Костадинов, Кадири, Горбатенко (Берхамов, 89), Ткачев (Хагуш, 77), Ожегович (Кангва, 46).

Предупреждения: Сигурдарсон, 21. Бакаев, 66. Еременко, 83. Новосельцев, 90+1.

Судьи: Сухой (Люберцы). Шаламберидзе (Москва), Данченко (Уфа).

10 марта. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''. 25 933 зрителя.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Уфа" – 2:1 (2:1)

Голы: Карп, 25 (0:1). Азмун, 30 (1:1). Ригони, 34 (2:1).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Барриос, Кузяев (Шатов, 86), Нобоа (Оздоев, 60), Азмун, Дзюба (Дриусси, 78), Ригони.

"Уфа": Беленов, Сухов, Неделчару, Аликин, Пуцко (Кротов, 77), Йокич, Тилль, Карп, Сысуев (Алиев, 67), Игбун, Бизяк (Вомбергар, 57).

Предупреждения: Бизяк, 15. Игбун, 67.

Судьи: Еськов. Елеференко, Калугин (все – Москва).

10 марта. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена". 42 464 зрителя.

"Динамо" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: Джикия, 16.

"Динамо" (Москва): Шунин, Козлов (Морозов, 65), Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Рауш (Марков, 70), Черных (Кардозу, 46), Тетте, Соу, Жоаузинью, Луценко.

"Спартак" (Москва): Селихов, Рассказов, Джикия, Кутепов, Айртон, Мелкадзе (Луиз Адриану, 52), Зобнин, Гулиев, Ханни (Ташаев, 83), Мельгарехо (Ломовицкий, 90), Зе Луиш.

Предупреждения: Соу, 15. Гулиев, 56. Айртон, 69. Джикия, 76. Луиз Адриану, 80. Зе Луиш, 83. Евгеньев, 84.

Судьи: Турбин (Дмитров). Болотенков, Кобзев (оба – Москва).

10 марта. Химки. Стадион "Арена Химки". 14 674 зрителя.

"Анжи" (Махачкала) – "Локомотив" (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: Фарфан, 21 (0:1). Смолов, 80 (0:2).

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Удалый, Калошин, Белоруков, Гиголаев, Гайдаров (Иванченко, 73), Закиров (Долгов, 77), Ондуа (Андреев, 83), Гапон, Кацаев, Понсе.

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Фарфан (Кварацхелия, 86), Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Тугарев, 89), Ант.Миранчук (Идову, 83), Смолов.

Предупреждения: Гапон, 27. Ант.Миранчук, 29. Закиров, 68.

Судьи: Волошин (Смоленск). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).

10 марта. Каспийск. Стадион "Анжи Арена". 4 860 зрителей.

"Ахмат" (Грозный) – "Урал" (Екатеринбург) – 1:1 (0:1)

Голы: Мохаммади, 38 – в свои ворота (0:1). Балай, 56 – с пенальти (1:1).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Мусалов, Плиев, Семенов, Мохаммади, Раванелли (Бериша, 56), Швец, Шиманьски, Иванов (Митришев, 82), Исмаэл (Мбенг, 88), Балай.

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Димитров, Егорычев, Бумаль, Бикфалви, Эль-Кабир (Араторе, 76), Погребняк (Панюков, 62).

Предупреждения: Эль-Кабир, 55. Бериша, 71. Городов, 90+1.

Судьи: Кукуян (Сочи). Стипиди (Краснодар), Гаврилин (Владимир).

11 марта. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 9 127 зрителей.

"Краснодар" – "Оренбург" – 2:2 (0:1)

Голы: Сутормин, 41 (0:1). Ари, 63 (1:1). Скопинцев, 73 (2:1). Ойеволе, 89 (2:2).

Нереализованный пенальти: Ари, 10 (вратарь).

"Краснодар": Синицын, Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий (Скопинцев, 46), Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 80), Каборе (Олссон, 65), Перейра, Газинский, Классон, Ари.

"Оренбург": Фролов, Малых, Ойеволе, Бегич, С.Козлов, Терехов, Мишкич, Маляров (Афонин, 46), Попович, Сутормин (А.В.Козлов, 83), Деспотович.

Предупреждения: Перейра, 23. С.Козлов, 72. Сулейманов, 86.

Судьи: Матюнин. Аверьянов, Мурашов (все – Москва).

11 марта. Краснодар. Стадион "Краснодар". 16 367 зрителей.

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