Чемпионат России. 18-й тур. Расписание и результаты

"Оренбург" – "Анжи" (Махачкала) – 0:1 (0:0)
Гол: Кулик, 58.
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Бегич, Ойеволе, Терехов, Сутормин (Рикарду Алвеш, 79), Мишкич, Афонин, Маляров (Попович, 46), Деспотович (А.В.Козлов, 70).
"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Ахъядов, Калошин, Удалый, Гапон, Маркелов, Ондуа, Кулик, Закиров, Кацаев (Лескано, 72), Понсе (Долгов, 79).
Предупреждения: Маркелов, 32. Бегич, 34. Сиваков, 39. Сутормин, 53. Кацаев, 69. Дюпин, 86.
Удаление: Сиваков, 56.
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Калугин, Чельцов (оба – Москва).
1 марта. Оренбург. Стадион "Газовик". 2 453 зрителя.
"Урал" (Екатеринбург) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1)
Гол: Азмун, 42.
"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Брызгалов, Страндберг, Меркулов, Димитров, Бумаль, Бавин (Егорычев, 73), Бикфалви, Эль-Кабир, Погребняк.
"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Мак (Эрнани, 84), Оздоев, Барриос, Дриусси (Шатов, 88), Азмун, Дзюба (Заболотный, 73).
Предупреждения: Бумаль, 30. Бикфалви, 70. Эль-Кабир, 85. Лунев, 90+3.
Судьи: Мешков (Дмитров). Аверьянов, Болотенков (оба – Москва).
2 марта. Екатеринбург. "Стадион Екатеринбург Арена". 20 365 зрителей.
"Арсенал" (Тула) – ЦСКА – 2:0 (0:0)
Голы: Джорджевич, 48 (1:0). Кангва, 88 (2:0).
"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко, Костадинов, Кадири, Кангва, Джорджевич (Аджоев, 90+3), Бакаев (Мирзов, 73).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин (Эрнандес, 59), Влашич, Ахметов, Бистрович (Бийол, 79), Обляков, Сигурдссон (Нисимура, 73), Чалов.
Предупреждения: Набабкин, 32. Сигурдссон, 44. Костадинов, 52. Бакаев, 54. Ахметов, 55. Джорджевич, 70. Мирзов, 90+3.
Судьи: Турбин (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Ширяев (Ставрополь).
2 марта. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 1 850 зрителей.
"Локомотив" (Москва) – "Крылья Советов" (Самара) – 2:2 (1:1)
Голы: Ананидзе, 19 (0:1). Ант.Миранчук, 23 (1:1). Ант.Миранчук, 65 (2:1). Шейдаев, 69 (2:2).
"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Лысов (Смолов, 63), Фарфан, Денисов, Баринов, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Эдер.
"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Чичерин, Рохель, Бурлак, Полуяхтов, Самедов (Зиньковский, 90+1), Шишкин, Антон (Тимофеев, 85), Ананидзе (Зотов, 62), Канунников, Шейдаев.
Предупреждения: Денисов, 49. Ант.Миранчук, 55. Кверквелия, 55. Рохель, 55. Гильерме, 57. Эдер, 77. Ал.Миранчук, 84.
Удаления: Рохель, 56. Денисов, 73.
Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Березнев (Ростов-на-Дону), Гаврилин (Владимир).
2 марта. Москва. Стадион "РЖД Арена". 10 538 зрителей.
"Рубин" (Казань) – "Ахмат" (Грозный) – 1:0 (0:0)
Гол: Сагитов, 90+5.
"Рубин" (Казань): Бабурин, Цаллагов, Гранат, Сорокин, Камболов, Устинов, И.Коновалов, Могилевец, Подберезкин (Башкиров, 77), Полоз (Байрамян, 69), Бухаров (Сагитов, 82).
"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Швец, Мохаммади, Раванелли, Шиманьски, Иванов, Исмаэл, Балай (Мбенг, 90).
Предупреждения: Уциев, 43. Камболов, 62. И.Коновалов, 68. Шиманьски, 76.
Судьи: Москалев (Воронеж). Глот (Ярославль), Назаров (Невинномысск).
2 марта. Казань. Стадион "Казань Арена". 3 425 зрителей.
"Уфа" – "Динамо" (Москва) – 1:2 (1:0)
Голы: Игбун, 32 (1:0). Луценко, 60 (1:1). Грулев, 90+4 (1:2).
"Уфа": Беленов, Живоглядов (Сухов, 85), Неделчару, Аликин, Пуцко, Йокич, Пауревич, Карп, Тилль (Вомбергар, 85), Игбун, Сысуев (Кротов, 58).
"Динамо" (Москва): Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Морозов, Тетте, Юсупов, Жоаузинью, Марков, Черных (Грулев, 75), Луценко (Панченко, 89).
Предупреждения: Юсупов, 13. Тетте, 45+1. Козлов, 67. Пауревич, 72. Шуньич, 78. Аликин, 81. Йокич, 86. Неделчару, 90+2.
Судьи: Лапочкин. Кудрявцев (оба – Санкт-Петербург), Миневич (Смоленск).
3 марта. Уфа. Стадион "Нефтяник". 10 926 зрителей.
"Енисей" (Красноярск) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)
Голы: Сигурдарсон, 68 (0:1). Сарр, 83 (1:1).
"Енисей" (Красноярск): Юрченко, Ятченко (Соболев, 73), Кичин, Гаджибеков, Занев, Данченко, Огуде, Сарр, Торбинский (Хубулов, 64), Савичев, Саркисов.
"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Логашов, Хаджикадунич, Новосельцев, Мевля (Паршивлюк, 74), Чернов, Норманн, Еременко, Попов, Шомуродов (Сигурдарсон, 59), Глебов (Зайнутдинов, 81).
Предупреждения: Гаджибеков, 23. Норманн, 40. Хубулов, 76. Соболев, 81. Данченко, 90+4.
Судьи: Матюнин. Кобзев, Сафьян (все – Москва).
3 марта. Сочи. Стадион "Фишт". 5116 зрителей.
"Спартак" (Москва) - "Краснодар" - 1:1 (1:1)
Голы: Зе Луиш, 14 (1:0). Перейра, 25 (1:1).
"Спартак" (Москва): Селихов, Рассказов, Боккетти, Джикия, Айртон, Ломовицкий (Мельгарехо, 44), Гулиев, Зобнин, Ханни (Глушаков, 81), Зе Луиш, Луиз Адриану (Мелкадзе, 64).
"Краснодар": Сафонов, Петров, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Каборе, Газинский, Перейра (Олссон, 66), Вандерсон Масиэл (Скопинцев, 80), Сулейманов (Ари, 61), Классон.
Предупреждения: Ханни, 32. Мартынович, 49. Каборе, 52. Ари, 76.
Удаление: Мартынович, 90+4.
Судьи: Левников. Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).
3 марта. Москва. Стадион "Открытие Арена". 27 662 зрителей.
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