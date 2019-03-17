Чемпионат России, РПЛ, 20-й тур. Расписание и результаты матчей

"Анжи" (Махачкала) – "Крылья Советов" (Самара) – 0:2 (0:1)
Голы: Канунников, 28 (0:1). Шейдаев, 88 – с пенальти (0:2).
"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Гиголаев, Удалый, Калошин, Белов (Маркелов, 63), Гапон, Закиров, Кацаев, Гайдаров, Долгов (Иванченко, 46), Понсе (Лескано, 75).
"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Зотов, Бурлак, Самарджич, Полуяхтов, Самедов (Зиньковский, 82), Тимофеев, Шишкин (Рабиу, 78), Ананидзе, Канунников, Корниленко (Шейдаев, 63).
Предупреждения: Закиров, 33. Шишкин, 40. Полуяхтов, 43. Корниленко, 55. Бурлак, 67. Самарджич, 76. Иванченко, 79. Рабиу, 85. Гапон, 87.
Удаление: Иванченко, 90+3 (неспорт. повед., вторая ж.к.).
Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Хатуев (Грозный).
15 марта. Каспийск. Стадион "Анжи Арена". 3 120 зрителей.
"Оренбург" – "Динамо" (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: Деспотович, 52.
"Оренбург": Фролов, Малых, Ойеволе, Бегич, Андреев, Терехов, Сутормин, Мишкич, Бреев (Чиркин, 90+5), Попович (Афонин, 79), Деспотович (А.В.Козлов, 82).
"Динамо" (Москва): Шунин, А.А.Козлов, Хольмен (Евгеньев, 74), Шуньич, Морозов, Тетте, Юсупов, Жоаузинью, Марков, Черных (Грулев, 66), Луценко.
Предупреждения: Черных, 15. Бегич, 29. Бреев, 36. Хольмен, 38. Деспотович, 53. Андреев, 59. Луценко, 62. Тетте, 67. Попович, 74.
Судьи: Иванов. Березнев, Усачев (все – Ростов-на-Дону).
16 марта. Оренбург. Стадион "Газовик". 3 531 зритель.
"Урал" (Екатеринбург) – ЦСКА – 0:1 (0:0)
Гол: Мариу Фернандес, 75.
"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов (Брызгалов, 46), Димитров (Ароян, 85), Бумаль, Егорычев, Араторе, Эль-Кабир, Погребняк (Панюков, 69).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Дивеев, Магнуссон (Набабкин, 54), Щенников (Бистрович, 83), Влашич, Ахметов, Обляков, Нисимура (Сигурдссон, 61), Чалов.
Предупреждения: Магнуссон, 15. Бумаль, 20. Дивеев, 30. Набабкин, 55.
Судьи: Безбородов. Абусуев (оба – Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).
16 марта. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 17 113 зрителей.
"Рубин" (Казань) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:0)
Голы: Еременко, 83 (0:1). Еременко, 89 (0:2).
"Рубин" (Казань): Бабурин, Уремович, Сорокин, Гранат (Пантелеев, 90), Цаллагов, Могилевец, Подберезкин, И.Коновалов, Полоз, Устинов, Бухаров.
"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Мевля, Логашов, Чернов, Еременко, Гацкан, Зайнутдинов (Зуев, 74), Ионов (Попов, 75), Сигурдарсон (Шомуродов, 66).
Предупреждения: Еременко, 8. Зайнутдинов, 70.
Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Еремин (Москва), Ширяев (Ставрополь).
16 марта. Казань. Стадион "Казань Арена". 5 101 зритель.
"Арсенал" (Тула) – "Енисей" (Красноярск) – 2:0 (1:0)
Голы: Мирзов, 29 (1:0). Горбатенко, 87 (2:0).
"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Кангва, Кадири, Горбатенко (Берхамов, 89), Ткачев (Костадинов, 81), Мирзов, Джорджевич (Аджоев, 90).
"Енисей" (Красноярск): Юрченко, Данченко, Гаджибеков, Грицаенко, Ятченко, Огуде, Сарр, Зотов (Саркисов, 46), Хубулов (Комков, 81), Савичев (Соболев, 46), Кутьин.
Предупреждения: Джорджевич, 9. Савичев, 17. Горбатенко, 58. Ткачев, 59. Ятченко, 69. Левашов, 71.
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Елеференко, Калугин (оба – Москва).
16 марта. Тула. Стадион "Арсенал". 8 957 зрителей.
"Уфа" – "Ахмат" (Грозный) – 0:1 (0:0)
Гол: Швец, 72.
"Уфа": Беленов, Живоглядов, Неделчару, Аликин, Йокич, Карп, Тилль, Ванек (Пауревич, 76), Бизяк (Вомбергар, 65), Кротов, Сысуев (Алиев, 70).
"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Родолфу, Плиев, Семенов, Мохаммади, Шиманьски (Иванов, 84), Швец, Раванелли (Бериша, 73), Исмаэл, Балай (Мбенг, 67).
Предупреждения: Ванек, 2. Живоглядов, 24. Исмаэл, 33. Мохаммади, 62.
Судьи: Мешков (Дмитров). Мосякин, Шаламберидзе (оба – Москва).
17 марта. Уфа. Стадион "Нефтяник".
"Локомотив" (Москва) – "Краснодар" – 1:0 (0:0)
Гол: Ант. Миранчук, 69 – с пенальти.
"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес (Идову, 46), Ал.Миранчук (Жемалетдинов, 90+5), Баринов, Крыховяк, Фарфан, Ант.Миранчук, Смолов (Эдер, 90).
"Краснодар": Сафонов, Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес (Перейра, 58), Скопинцев (Вандерсон Масиэл, 58), Газинский, Каборе, Олссон (Сулейманов, 71), Стоцкий, Классон.
Предупреждение: Каборе, 63.
Удаление: Каборе, 68 (игра рукой, вторая ж.к.).
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Лунев (Новосибирск), Назаров (Невинномысск).
17 марта. Москва. Стадион "РЖД Арена". 16 274 зрителя.
"Спартак" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1)
Голы: Глушаков, 13 (1:0). Барриос, 27 (1:1).
"Спартак" (Москва): Селихов, Рассказов, Джикия, Кутепов, Айртон, Мельгарехо (Ломовицкий, 79), Глушаков (Умяров, 85), Зобнин, Ханни, Ташаев (Глушенков, 73), Луиз Адриану.
"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Ригони (Оздоев, 87), Барриос, Нобоа (Дриусси, 56), Кузяев, Дзюба, Азмун (Шатов, 74).
Предупреждения: Джикия, 34. Смольников, 45. Азмун, 55. Зобнин, 57. Глушаков, 61. Ханни, 86. Барриос, 90+1.
Судьи: Москалев (Воронеж). Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).
17 марта. Москва. Стадион "Открытие Арена". 43 616 зрителей.
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