Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура Тинькофф-российской премьер-лиги. Как и сообщал «СЭ», центральную игру тура «Зенит» — «Спартак» будет судить бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Сочи» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Владимир Миневич; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Николай Волошин; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Ротор» — «Арсенал»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Гончар.

«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Роман Усачев, Алексей Лунев; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Александр Гвардис.

«Краснодар» — «Уфа»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Лаша Верулидзе; ВАР — Сергей Лапочкин; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Эдуард Малый.

«Химки» — «Локомотив»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Ахмат» — «Рубин»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Болотенков; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Николай Левников.

«Ростов» — ЦСКА: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Французов.

«Тамбов» — «Урал»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Дмитрий Березнев, Алексей Ширяев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Николай Иванов.