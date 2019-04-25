Все игры тура на рабочей неделе
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) - 1:2 (1:1)
Голы: Фарфан, 5 (0:1). Ионов, 39 - с пенальти (1:1). Фарфан, 83 (1:2).
"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Логашов (Плиев, 80), Сигурдссон, Новосельцев, Мевля, Чернов, Зуев, Гацкан, Ионов (Сигурдарсон, 82), Попов, Зайнутдинов (Глебов, 68).
"Локомотив" (Москва): Гильерме, Хеведес, Кверквелия, Крыховяк, Жемалетдинов, Тарасов, Баринов, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Рыбус, Фарфан (Эдер, 90+2).
Предупреждения: Фарфан, 7. Ал.Миранчук, 20. Зайнутдинов, 25. Гацкан, 60. Глебов, 77. Гильерме, 90+1.
Судьи: Мешков (Дмитров). Абусуев (Санкт-Петербург), Хатуев (Грозный).
24 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.
"Ахмат" (Грозный) - "Краснодар" - 1:1 (1:0)
Голы: Семенов, 2 (1:0). Классно, 49 - с пенальти (1:1).
"Ахмат": Городов, Роши (Уциев, 73), Семенов, Нижич, Плиев, Мохаммади, Раванелли, Швец, Исмаэл, Иванов, Бериша (Балай, 66).
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон Масиэл, Игнатьев (Стоцкий, 79), Скопинцев (Уткин, 68).
Предупреждения: Газинский, 24. Швец, 63. Игнатьев, 63. Каборе, 68. Мартынович, 71.
Удаление: Мартынович, 90+4 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Еськов. Болотенков, Мурашов (все - Москва).
24 апреля. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".
"Рубин" (Казань) - "Уфа" - 1:1 (0:1)
Голы: Круговой, 45 (0:1). Сорокин, 72 (1:1).
"Рубин": Ив.А.Коновалов, Камболов, Цаллагов, Сорокин, Калинин, Уремович, Могилевец (Акбашев, 69), Подберезкин (Башкиров, 83), Иг.Коновалов, Бухаров (Сагитов, 33), Полоз.
"Уфа": Беленов, Аликин, Йокич, Никитин, Живоглядов, Круговой, Пауревич, Ванек (Тилль, 67), Карп, Игбун, Вомбергар (Бизяк, 69).
Предупреждения: Могилевец, 4. Карп, 21. Сорокин, 35. Акбашев, 84.
Судьи: Лапочкин. Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск).
24 апреля. Казань. Стадион "Казань Арена"
ЦСКА - "Анжи" (Махачкала) - 2:0 (1:0)
Голы: Бийол, 13 (1:0). Сигурдссон, 55 (2:0).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Набабкин, Васин, Магнуссон, Сигурдссон (Эрнандес, 68), Бийол, Обляков, Ахметов (Щенников, 46), Влашич, Чалов (Бистрович, 84).
"Анжи": Дюпин, Ахъядов, Удалый, Калошин, Гапон, Гиголаев, Гайдаров (Ондуа, 54), Закиров, Кулик, Долгов (Агаларов, 78), Понсе (Кацаев, 67).
Предупреждения: Гапон, 10. Ахметов, 36. Удалый, 85.
Судьи: Москалев (Воронеж). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Стипиди (Краснодар).
24 апреля. Москва. Стадион "ВЭБ Арена"
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 2:0 (0:0)
Голы: Дзюба, 60 (1:0). Азмун, 66 (2:0).
"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков, Ригони (Мусаев, 90), Барриос, Оздоев, Дриусси (Шатов, 59), Дзюба, Азмун (Эрнани, 76).
"Динамо" (Москва): Шунин, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Козлов, Соу, Москвичев, Юсупов (Жоаузинью, 70), Морозов, Черных (Марков, 70), Панченко (Луценко, 82).
Предупреждения: Панченко, 6. Соу, 20. Барриос, 52.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).
24 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена".
"Енисей" (Красноярск) - "Оренбург" - 2:1 (1:0)
Голы: Соболев, 36 - с пенальти (1:0). Деспотович, 80 (1:1). Кутьин, 90+3 (2:1).
"Енисей" (Красноярск): Нестеренко, Данченко, Сарр, Гаджибеков, Кичин, Комолов (Хубулов, 46), Торбинский (Семакин, 78), Огуде, Зотов (Кутьин, 85), Комков, Соболев.
"Оренбург": Довбня, Сиваков, Ойеволе (А.В.Козлов, 72), С.Козлов, Чуканов, Чиркин, Мишкич, Попович, Галаджан (Малых, 56), Сутормин, Деспотович.
Предупреждения: Попович, 31. Ойеволе, 32. Чиркин, 35. Сутормин, 45. Сиваков, 76. Хубулов, 84. Огуде, 90.
Удаление: Чиркин, 64 (срыв перспективной атаки, вторая ж.к.).
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Елеференко, Кобзев (оба - Москва).
25 апреля. Красноярск. Стадион "Центральный".
"Крылья Советов" (Самара) - "Урал" (Екатеринбург) - 0:1 (0:0)
Гол: Эль-Кабир, 61 - с пенальти.
"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Зотов, Самарджич, Бурлак, Денисов, Ананидзе (Самедов, 77), Шишкин, Рабиу (Антон, 70), Зиньковский, Шейдаев, Вучичевич (Корниленко, 46).
"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Димитров (Ароян, 90+6), Бумаль, Егорычев (Емельянов, 77), Бикфалви, Эль-Кабир, Погребняк (Панюков, 79).
Предупреждения: Бумаль, 8. Вучичевич, 41. Самарджич, 53. Ананидзе, 76. Годзюр, 87. Емельянов, 90+5.
Судьи: Матюнин. Еремин, Мосякин (все - Москва).
25 апреля. Самара. Стадион "Самара Арена".
"Арсенал" (Тула) - "Спартак" (Москва) - 3:0 (3:0)
Голы: Кангва, 6 (1:0). Ткачев, 24 (2:0). Мирзов, 37 - с пенальти (3:0).
"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, К.Комбаров, Беляев, Кадири, Альварес, Горбатенко, Костадинов, Ткачев (Берхамов, 90+2), Кангва (Хагуш, 46), Джорджевич (Аджоев, 90+2), Мирзов.
"Спартак" (Москва): Максименко, Айртон, Гапонов, Джикия, Д.Комбаров, Фернанду (Глушенков, 75), Гулиев (Глушаков, 59), Зобнин, Мельгарехо (Мелкадзе, 59), Зе Луиш, Ташаев.
Предупреждения: Горбатенко, 22. Ткачев, 57. Костадинов, 60.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Данченко (Уфа), Воронцов (Ярославль).
25 апреля. Тула. Стадион "Арсенал".
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