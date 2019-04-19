Чемпионат России, 24-й тур: расписание и результаты матчей

Все игры уик-энда российской премьер-лиги. "Краснодар" против "Зенита", "Локомотив" против ЦСКА, Дмитрий Аленичев в гостях у "Спартака" и другие матчи.

Анжи – Ахмат

19 апреля. Каспийск. "Анжи Арена". 19.30 (Матч Премьер).

Уфа – Арсенал

20 апреля. Уфа. Стадион "Нефтяник". 11.30 (Матч Премьер).

Оренбург – Ростов

20 апреля. Оренбург. Стадион "Газовик". 14.00 (Матч Премьер).

Динамо – Крылья Советов

20 апреля. Московская область. "Арена Химки". 16.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).

Локомотив – ЦСКА

20 апреля. Москва. "РЖД Арена". 19.00 (Матч Премьер).

Краснодар – Зенит

20 апреля. Краснодар. "Арена Краснодар". 21.00 (Матч ТВ, Матч Премьер).

Урал – Рубин

21 апреля. Екатеринбург. "Екатеринбург Арена". 16.30 (Матч Премьер).

Спартак – Енисей

21 апреля. Москва. "Открытие Арена". 19.00 (Матч Премьер).

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