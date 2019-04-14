Чемпионат России, 23-й тур: расписание и результаты матчей

"Крылья Советов" (Самара) – "Рубин" (Казань) – 1:0 (0:0)
Гол: Зиньковский, 56.
"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Шишкин, Самарджич, Рохель, Денисов, Самедов (Корниленко, 44), Тимофеев, Рабиу (Зотов, 69), Зиньковский, Шейдаев (Ткачук, 81), Канунников.
"Рубин" (Казань): Ив. Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов, Иг. Коновалов, Могилевец, Башкиров (Пантелеев, 77), Акбашев (Полоз, 71), Сагитов (Бухаров, 61).
Предупреждения: Степанов, 28. Шишкин, 57. Самарджич, 64. Канунников, 73. Уремович, 73.
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Елеференко (Москва), Ширяев (Ставрополь).
12 апреля. Самара. Стадион "Самара Арена". 13 761 зритель.
"Енисей" (Красноярск) – "Уфа" – 0:0
Нереализованный пенальти: Тилль, 7 (вратарь)
"Енисей" (Красноярск): Нестеренко, Ятченко, Грицаенко, Гаджибеков, Сарр, Кичин, Огуде, Зотов (Комков, 56), Семакин, Кутьин (Саркисов, 55), Соболев.
"Уфа": Беленов, Живоглядов, Неделчару, Аликин, Никитин, Круговой, Карп, Тилль, Ванек (Пауревич, 53), Бизяк (Безденежных, 84), Вомбергар (Сысуев, 62).
Предупреждения: Карп, 15. Кичин, 17. Живоглядов, 45.
Судьи: Карасев. Чельцов (оба – Москва), Гаврилин (Владимир).
13 апреля. Красноярск. Стадион "Центральный". 6 778 зрителей.
ЦСКА – "Оренбург" – 2:3 (2:2)
Голы: Обляков, 14 (1:0). Ойеволе, 18 (1:1). Сутормин, 24 (1:2). Эрнандес, 32 (2:2). Деспотович, 54 (2:3).
ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Дивеев, Набабкин (Магнуссон, 84), Мариу Фернандес, Влашич, Обляков, Сигурдссон, Щенников (Ефремов, 72), Эрнандес (Нисимура, 64), Чалов.
"Оренбург": Фролов, Малых, Бегич, Ойеволе (Андреев, 82), Сиваков, Терехов, Попович, Мишкич, Бреев (Маляров, 75), Сутормин (Чиркин, 90+1), Деспотович.
Предупреждения: Попович, 15. Мариу Фернандес, 19. Мишкич, 31. Малых, 69. Нисимура, 73. Деспотович, 79. Сигурдссон, 81. Фролов, 90+5.
Удаление: Мариу Фернандес, 25.
Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Хатуев (Грозный), Назаров (Невинномысск).
13 апреля. Москва. Стадион "ВЭБ Арена". 16 419 зрителей.
"Арсенал" (Тула) – "Урал" (Екатеринбург) – 0:0
"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 64), Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко, Кадири, Костадинов (Ткачев, 46), Бакаев (Кангва, 84), Джорджевич, Мирзов.
"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Димитров (Араторе, 81), Бумаль, Погребняк, Егорычев (Емельянов, 90+2), Эль-Кабир, Панюков (Брызгалов, 78).
Предупреждения: Горбатенко, 30. Бумаль, 37. Егорычев, 58. Погребняк, 83. Ароян, 84. Альварес, 90+1.
Удаление: Меркулов, 76.
Судьи: Мешков (Дмитров). Болотенков (Москва), Веретешкин (Санкт-Петербург).
13 апреля. Тула. Стадион "Арсенал". 10 156 зрителей.
"Ахмат" (Грозный) – "Локомотив" (Москва) – 1:3 (0:1)
Голы: Смолов, 45+2 (0:1). Раванелли, 47 (1:1). Миранчук, 57 (1:2). Фарфан, 65 (1:3).
"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Плиев, Мохаммади (Роши, 70), Раванелли (Бериша, 85), Шиманьски, Иванов, Исмаэл, Балай (Мбенг, 85).
"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Миранчук, Баринов, Крыховяк, Фарфан (Тугарев, 90+3), Фернандеш (Идову, 90+1), Смолов (Жемалетдинов, 87).
Предупреждения: Мохаммади, 36. Крыховяк, 52. Раванелли, 81. Хеведес, 82. Баринов, 86.
Судьи: Волошин (Смоленск). Данченко (Уфа), Воронцов (Ярославль).
13 апреля. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 16 342 зрителя.
"Динамо" (Москва) – "Краснодар" – 1:1 (0:0)
Голы: Евг.Марков, 77 (1:0). Вандерсон Масиэл, 87 (1:1).
"Динамо" (Москва): Шунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Морозов (Хольмен, 79), Черных (Грулев, 60), Юсупов, Соу, Жоаузинью, Евг.Марков, Луценко.
"Краснодар": Сафонов, Стоцкий, Мартынович, Спаич, Скопинцев (Рамирес, 76), Газинский, Перейра, Каборе (Уткин, 66), Сулейманов (Игнатьев, 46), Классон, Вандерсон Масиэл.
Предупреждения: Каборе, 26. Евг.Марков, 36. Вандерсон Масиэл, 41. Луценко, 43. Соу, 83.
Судьи: Турбин (Дмитров). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
14 апреля. Химки. Стадион "Арена Химки". 5 873 зрителя.
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Анжи" (Махачкала) – 5:0 (2:0)
Голы: Азмун, 2 (1:0). Иванович, 9 (2:0). Ригони, 83 (3:0). Дриусси, 88 (4:0). Дриусси, 89 (5:0).
"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Мак (Ригони, 71), Оздоев, Барриос (Нобоа, 86), Дриусси, Азмун, Дзюба (Мусаев, 86).
"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Ахъядов, Калошин, Удалый, Гапон, Гиголаев (Маркелов, 72), Ондуа, Кулик, Иванченко (Долгов, 65), Кацаев (Закиров, 66), Понсе.
Предупреждение: Ондуа, 79.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Мурашов, Шаламберидзе (оба – Москва).
14 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена". 44 701 зритель.
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Спартак" (Москва) – 2:1 (1:1)
Голы: Гацкан, 13 (1:0). Зобнин, 27 (1:1). Шомуродов, 80 (2:1).
"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Гацкан, Паршивлюк, Норманн, Глебов (Зуев, 77), Еременко, Чернов, Ионов (Шомуродов, 63), Попов (Сигурдарсон, 78).
"Спартак" (Москва): Максименко, Рассказов, Жиго, Боккетти, Айртон, Мельгарехо (Ломовицкий, 72), Зобнин, Глушаков (Фернанду, 81), Мелкадзе, Луиз Адриану, Зе Луиш (Ханни, 38).
Предупреждения: Паршивлюк, 28. Глебов, 45+1. Логашов, 56. Еременко, 61. Боккетти, 64. Мелкадзе, 77.
Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Лунев (Новосибирск).
14 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''. 41 097 зрителей.
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