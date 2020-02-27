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Чемпион страны в качестве игрока и тренера. «Зенит» поздравил Семака с днем рождения

10:00
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«Зенит» в своем официальном Twiiter поздравил главного тренера команды Сергея Семака с 44-летием.

— С днем рождения, Сергей Богданович! — написал «Зенит». — Все будет СБС.

Семак стал первым человеком в истории отечественного футбола, выигрывавшему чемпионат России в качестве игрока и тренера. Также он единственный игрок, который становился чемпионом России в составе трех команд — ЦСКА, «Рубина» и «Зенита».

В общей сложности бывший полузащитник является пятикратным чемпионом России, четырехкратным вице-чемпионом страны, обладателем Кубка России, а также бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной России.

В качестве главного тренера специалист работал в «Зените» и «Уфе», а также был помощником Фабио Капелло и Леонида Слуцкого в сборной России. С петербургским клубом он стал чемпионом России-2018/19.

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