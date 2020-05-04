4 мая 1971 года в Волгограде родился Леонид Слуцкий. Сегодня главному тренеру «Рубина» исполняется 49 лет.

В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря, но из-за травмы был вынужден завершить карьеру.

В 2001 году главный тренер элистинского «Уралана» Сергей Павлов предложил Слуцкому возглавить дублирующий состав команды, а в 2004-м он уже стал главным тренером первой команды. После расформирования «Уралана» Слуцкому предложили место главного тренера дубля «Москвы», с ним занял 1-е место в турнире дублеров в 2004 году.

В июле 2005 года он сменил на посту главного тренера основной команды ФК «Москва» Валерия Петракова. В клубе Слуцкий проработал до 2007 года и вместе с командой доходил до финала Кубка России, что стало лучшим достижением в истории «Москвы».

Потом он два года работал в «Крыльях Советов», а в 2009 году возглавил ЦСКА, с которым трижды выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).

7 августа 2015 года Слуцкий был назначен на пост главного тренера сборной России до окончания отборочного турнира Евро-2016, оставаясь при этом главным тренером ЦСКА. Сборная заняла второе место в группе и вышла в финальную часть Евро-2016, а Слуцкий продолжил совмещать посты. Но на чемпионате Европы сборная выступила неудачно, заняв последнее место в группе В. 30 июня 2016 года Слуцкий покинул пост главного тренера сборной России.

Взяв небольшую паузу в карьере, Слуцкий уехал в Англию. 9 июня 2017 года он получил должность главного тренера «Халл Сити». Но уже 3 декабря контракт был расторгнут.

12 марта 2018 года Слуцкий подписал контракт с клубом «Витесс», который выступает в чемпионате Голландии. По итогам сезона «Витесс» занял 5-е место в чемпионате и вышел в плей-офф за право выхода в Лигу Европы, но проиграл «Утрехту» в финальном матче.

Слуцкий подал в отставку 30 ноября 2019 года после поражения в матче с «Херенвеном» (2:3), которое стало для «Витесса» пятым подряд.

19 декабря 2019 года Слуцкий официально возглавил «Рубин».