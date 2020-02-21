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Чемпион мира-2018 Адиль Рами стал игроком «Сочи»

21 февраля 2020, 23:53
Адиль Рами. Фото Reuters
Адиль Рами. Фото Reuters
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«Сочи» заявил чемпиона мира-2018, экс-защитника «Фенербахче» Адиля Рами. 34-летний футболист дозаявлен под 23-м номером, сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. Однако на ЧМ в России он не принял участие ни в одном матче.

После ухода из «Фенербахче», где он провел только семь матчей, Рами стал свободным агентом. Ранее он также выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан».

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