Чемпион мира-2018 Адиль Рами стал игроком «Сочи»

«Сочи» заявил чемпиона мира-2018, экс-защитника «Фенербахче» Адиля Рами. 34-летний футболист дозаявлен под 23-м номером, сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. Однако на ЧМ в России он не принял участие ни в одном матче.

После ухода из «Фенербахче», где он провел только семь матчей, Рами стал свободным агентом. Ранее он также выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан».