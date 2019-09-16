Чемезов заявил об отсутствии больших дополнительных трат на «Арсенал»

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что корпорация не намерена значительно увеличивать расходы на тульский «Арсенал», титульным спонсором которого является корпорация.

— Честно говоря, не занимаюсь управлением клуба, — цитирует Чемезова РБК. — У нас в наблюдательном совете мой помощник, он сам любитель футбола, который активно с ними работает. Я не думаю, что мы будем очень большие деньги тратить. Если «Арсенал» будет в середине таблицы, этого вполне достаточно



