Челлендж от Руслана Нигматуллина. Вратарь не забыл свои навыки

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин запустил онлайн-челлендж. Голкипер предложил повторить его упражнение с ловлей мяча, отдав виртуальный «пас» в камеру.

«Сможете повторить?» — спросил Нигматуллин.

Нигматуллин защищал цвета таких клубов, как «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА и ряда других. С 2000 по 2004 год он провел 24 матча за сборную России и принял участие в ЧМ-2002. В 2009 году вратарь завершил карьеру.