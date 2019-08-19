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Чалов забивал «Спартаку» еще 13 лет назад. Видео

19 августа 2019, 14:31

ЦСКА в преддверии матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» опубликовал видео 2006 года с Федором Чаловым. Восьмилетний футболист забил «Спартаку» решающий пенальти в турнире команды 1998 года рождения.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, начало — в 20.00.

«Спартак» — ЦСКА: чемпионат России по футболу, премьер-лига, 6-й тур, 19 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало — в 20.00 (мск)

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Победой ЦСКА с разностью в один-два мяча
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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