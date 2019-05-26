Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2018/19, на счету 21-летнего футболиста 15 голов. Отметим, что дубль россиянин оформил в игре с "Крыльями Советов" (6:0) в заключительном матче сезона.
🔥 Фёдор Чалов закрепляется на первой строчке гонки бомбардиров!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 26 мая 2019 г.
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🔥 Фёдор Чалов забивает свой 15-й мяч и становится лучшим бомбардиром в РПЛ! #МАТЧПРЕМЬЕР #ЦСКАКрыльяhttps://t.co/1xNQiAsY4F— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 26 мая 2019 г.
Это первый такой результативный сезон Чалова. Два года подряд он не забивал больше 6 мячей за один сезон в составе армейцев.
На второй строчке бомбардирской гонки расположился форвард "Зенита" Сердар Азмун, на счету которого 13 голов. Третьим стал полузащитник "Краснодара" Виктор Классон – у него 12 мячей в этом сезоне.