16:59 12 августа | Футбол — РПЛ

Чалов может сыграть против "Спартака" в маске. У него перелом носа

11 августа. Москва. ЦСКА - "Сочи" - 0:0. Травмированный Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 августа. Москва. ЦСКА - "Сочи" - 0:0. Травмированный Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно "СЭ", нападающий ЦСКА Федор Чалов получил перелом носа в матче 5-го тура чемпионата России с "Сочи" (0:0).

Встреча состоялась в воскресенье, 11 августа, в Москве. В концовке игры защитник сочинской команды Иван Миладинович в своей штрафной попал 21-летнему форварду локтем в лицо. Однако арбитр встречи Виталий Мешков пропустил этот фол и не назначил пенальти.

По всей видимости, в дерби со "Спартаком" Чалов выйдет на поле в защитной маске. Игра состоится в понедельник, 19 августа, на стадионе "Открытие Арена" (начало - 20.00, время московское). (Виталий Айрапетов)

11 августа. Москва. ЦСКА - &quot;Сочи&quot; - 0:0. Травма Федора Чалова.

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