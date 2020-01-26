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Чалов — лучший полевой игрок на первом сборе ЦСКА в Испании

26 января 2020, 16:42
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов был признан лучшим полевым игроком москвичей по итогам сбора в испанском Кампоаморе, сообщает пресс-служба армейцев. Оценивали футболистов по специальной системе тренерского штаба Виктора Гончаренко.

Второе место занял защитник Игорь Дивеев, третье — хавбек Кристиян Бистрович.

У вратарей лучшим стал Игорь Акинфеев, за ним расположились Илья Помазун и Владислав Тороп.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/fedor-chalov-pobeditel-sorevnovaniy-na-plyusminus/

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