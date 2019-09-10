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Бывший защитник «Зенита» Гек скончался на 87-м году жизни

10 сентября 2019, 18:28
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Бывший защитник «Зенита» Марк Гек скончался на 87-м году жизни, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что игрок пережил в Ленинграде блокаду, затем отслужил в армии и пришел в большой футбол в 23 года.

«Зенит» выразил соболезнования родным и близким Марка Гека.

За сине-бело-голубых Гек играл с 1956 по 1961-й. Всего провел 101 матч.

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