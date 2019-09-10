Бывший защитник «Зенита» Гек скончался на 87-м году жизни

Бывший защитник «Зенита» Марк Гек скончался на 87-м году жизни, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что игрок пережил в Ленинграде блокаду, затем отслужил в армии и пришел в большой футбол в 23 года.

«Зенит» выразил соболезнования родным и близким Марка Гека.

Мастер спорта СССР и бывший защитник сине-бело-голубых скончался на 87-м году жизни.https://t.co/1M5voFVj7Q pic.twitter.com/8tOAKay6bm — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 10, 2019

За сине-бело-голубых Гек играл с 1956 по 1961-й. Всего провел 101 матч.