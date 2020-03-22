Бывший водитель Фернанду выступил с новыми обвинениями против игрока

Бывший водитель экс-полузащитника «Спартака» Фернанду Робсон Оливейра вот уже год находится в российской тюрьме. 47-летний мужчина был задержан в московском аэропорту при попытке провезти запрещенные в России препараты. Ему грозит длительный тюремный срок.

— Я просто возмущен. Если не сказать более сильные слова, — цитирует Робсона Аливейру O Globo. — Я оказался в этой ситуации из-за него. Он же дал лживые показания и покинул Россию.

— Самый хороший исход: мы можем рассчитывать на 7 лет, — заявил адвокат обвиняемого. — Надеемся, что нам удастся смягчить наказание. Мы готовы сотрудничать со следствием. А потом требовать экстрадиции в Бразилию.

Фернанду выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 годы. Становился с красно-белыми чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017). Потом он уехал играть в Китай.

Фернанду — в центре скандала. В Бразилии пишут, что его водитель попал в российскую тюрьму