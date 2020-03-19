Бывший тренер «Спартака» д'Урбано рассказал, с кем из красно-белых общался после ухода из клуба

Один из помощников Массимо Карреры Джорджо д'Урбано, работавший с ним в «Спартаке» и помогающий сейчас в АЕК, отметил, что благодарен времени, проведенному в России.

— Помню, что первое время после ухода из «Спартака» вы внимательно следили за тем, что происходит в чемпионате России. Продолжаете и сейчас?

— Насколько это возможно, да. Знаю, что в чемпионате России дела у «Спартака» так себе, а вот в Кубке страны он недавно в жестком дерби обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал. Понятно, что против «Зенита» будет трудно, но надо верить в свои силы! Ну а чемпионом России станет «Зенит», у которого слишком большой отрыв. Насколько я понимаю, там до сих пор работают два моих коллеги-соотечественника — Иван Карминати и Андреа Сканавино.

— Поддерживаете ли вы отношения с кем-то из игроков «Спартака»?

— В последнее время — нет, там ведь сколько всего поменялось с момента нашего ухода. Вот с Луизом Адриану одно время общался, но и с ним уже давно не слышались... Не устаю при этом повторять, что с благодарностью вспоминаю время, проведенное в России. И искренне желаю сейчас вашей стране учесть уроки Италии и избежать большой беды от коронавируса. (Георгий Кудинов)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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