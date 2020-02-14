«Я даже водолазов нанимал». Бывший президент ЦСКА Дадаханов о поисках жены Долматова

Бывший президент ПФК ЦСКА Шахруди Дадаханов, ставший героем рубрики «Разговор по пятницам», рассказал о поисках жены Олега Долматова, которая пропала в феврале 2000 года.

— Исчезновение жены Долматова — главная тайна тех лет.

— Загадочная история. Настоящая трагедия. В первую очередь для Долматова, но и мы страдали не меньше. Я все связи подключил. Министр обороны Сергеев дал солдат — прочесывали ближайшие леса. До сих пор гадаю: может, мы не всё сделали? Могли еще что-то? Не знаю. Нет ответа.

— Человек как сквозь землю провалился?

— Да. Никаких концов. Я даже водолазов нанимал.

— Ого.

— На Водном стадионе базировался водолазный клуб, я всех поднял. В реке возле Малаховки обшарили дно, нашли две угнанные машины. В лесу наткнулись на свежую могилу — ага, думаем, вот она, разгадка...

— Кошмар. Раскопали?

— Выяснилось, местный мужичок похоронил собаку. Не поверили, стали копать. Действительно — собака.

— Жили Долматовы в частном доме?

— Олег Васильевич с женой — да, в Малаховке. Сын в своей квартире. В тот день Наталья осталась одна, собиралась на Ваганьково, где дочка похоронена. Все приготовила. Через день я побывал в этом доме вместе с работниками уголовного розыска.

— Что увидели?

— Какие-то коробочки, ленты для цветов, которые планировала взять на кладбище. Вроде сложены аккуратно — но некоторые коробки так и остались открытыми. То, что Олег Васильевич заработал в «Черноморце» и ЦСКА, жена хранила в тайнике. Знали о нем лишь Долматов и она. Заглянул туда, возвращается: «Денег нет». Всё вынесли. Сумма большая.

— Разговоры были — могла уйти в монастырь.

— Версий каких только не было. Но в эту не верю. Я же с Натальей общался.

— Не тот человек, чтобы пойти по монастырям?

— Очень добрая, отзывчивая женщина, при этом волевая. В голове не укладывается, что сама все бросила и ушла в монастырь. Да и не такая уж верующая была. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

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