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Бывший президент «Локомотива» Геркус высказался о хавбеке «Спартака» Урунове

15 декабря 2020, 11:39
Остон Урунов. Фото ФК «Спартак»
Остон Урунов. Фото ФК «Спартак»
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус посвятил новый пост в своем Telegram-канале полузащитнику «Спартака» Остону Урунову. Накануне главный тренер «СКА-Хабароск» Сергей Юран заявил, что 19-летний футболист на самом деле на «4-5 лет старше».

«В развитии темы со странными трансферными решениями. Герой последних дней Остон Урунов оказывается значительную часть карьеры играл правого защитника.

Может его и брали в Спартак по этой специальности? Может в этом разгадка?» - написал Геркус.

Урунов стал игроком «Спартака» летом текущего года. До этого полузащитник с февраля выступал в составе «Уфы». За московскую команду 19-летний узбекский хавбек провел девять матчей и забил один гол. В «Уфе» на счету Урунова 10 игр и ни одного результативного действия.

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