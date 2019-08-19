Бывший полузащитник «Зенита» и «Рубина» продолжит карьеру в «Роторе»

30-летний полузащитник Денис Ткачук продолжит карьеру в «Роторе», сообщает официальный сайт волгоградского клуба.

В прошлом сезоне Ткачук сыграл в составе «Крыльев Советов» 23 матча в РПЛ и забил два мяча. В первой части сезона-2015/16 выходил на поле в футболке «Зенита» в 7 матчах, проведя суммарно на поле 12 минут. А во второй половине сезона-2015/16 и 2016/17 выступал за «Рубин», сыграв за казанский клуб в 32 матчах, забив 3 года и отдав 3 голевых передачи.

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