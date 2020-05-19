Бывший нападающий «Динамо»: «Посадили на 7 суток, потом предлагали нелегально поехать в Казахстан в фуре»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Отставнов рассказал о неудачном выступлении в составе литовского «Тракая». У форварда возникли проблемы с документами, в результате соглашение разорвано.

— В Лиге Европы за литовский «Тракай» получше дебютировали, чем в премьер-лиге?

— Там я очень хорошо себя проявил. У нас был тренер-испанец, он был в академии «Реал Сосьедад». Это мое. Чемпионат Литвы мне тоже понравился. Но я там провел только два матча, потому что меня посадили после игры Лиги Европы. За то, что документы подделал. И все, на этом история закончилась. Мы играли с какой-то командой из Уэльса, летели из Ливерпуля в Литву. Хотя меня заприметили еще тогда, когда мы улетали из Вильнюса. Сказали: что-то ты какой-то странненький. А вот когда обратно летел, они уже всё поняли. За руки меня — и в изолятор. Семь суток. Посидел с грузинами там. До сих пор с ними общаюсь. Изолятор прямо в аэропорту. Хочешь есть — тебя чуть ли не за руку ведут в кафе. Там дают минуту, ты покупаешь еду, а потом обратно в изолятор идешь. История — на книгу, реально. Минимум два дня рассказывать. Я ведь в эту камеру несколько раз попадал.

— Как так?

— Когда летел на первую тренировку — тоже посадили.

— Вы кому-то заплатили, чтобы вам сделали паспорт?

— Да. Сделали хороший паспорт, я просто деньги сэкономил. Они мне сказал лететь из Домодедово и не прямым рейсом. А я подумал: какая разница? И полетел напрямую из «Шереметьево». Вот и тормознули. Но в первый раз меня выпустили, потому что руководители писали какое-то письмо в Федерацию футбола Литвы. Есть человек, мол, его обманули...

— После Уэльса уже не сработало — решили депортировать?

— Да, официально. Эта депортация в базе данных. Семь суток отсидел. Мне сказали: либо ты вылетаешь в Россию, либо сядешь на полтора года в литовскую тюрьму. Дали два часа, чтобы купить билет. Денег не было — я их занял у одного человека. И быстро полетел в Москву. Но это еще не конец с «Тракаем». Мне предлагали сделать прикольную вещь. У них был матч следующего квалификационного раунда Лиги Европы с какой-то казахстанской командой. Говорят: давай мы сейчас договоримся, засунем тебя в фуру к дальнобойщику. Так тебя довезут до Казахстана. Сыграешь матч — мы тебя таким же образом в Литву переправим. Будешь играть.

— Вы были готовы?

— Конечно.

— Почему это прекрасное путешествие в фуре сорвалось?

— В итоге литовцы не рискнули проделывать эту штуку. Мне-то по барабану было, а они парились из-за контракта. Решили его разорвать в итоге. Я сказал: без проблем. (Константин Алексеев)

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