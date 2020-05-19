Бывший нападающий «Динамо»: «Курьером получаю в два раза больше, чем футболистом»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Отставнов рассказал о том, как завершил карьеру в 25 лет и устроился курьером по доставке еды.

— После депортации из Литвы из-за нарушения в документах, когда на год остался без клуба, я был в депрессии. Два месяца никуда не выходил, не понимал, что вообще делать. Загнивал. Решил убежать от проблем в родную Тулу. И вот в один из дней обнаружил, что на карточке осталось всего шесть рублей. Даже на маршрутке никуда доехать нельзя. Отец предложил пять тысяч рублей. И такой меня стыд охватил! Здоровенный 25-летний лоб берет у 68-летнего пенсионера деньги. Ужас. Вернулся в Москву, и стал работать курьером. Попытался, правда, уйти куда-то в направление соцсетей. Купил за 20 тысяч обучающие онлайн-курсы, как вести Instagram, пользоваться фотошопом, монтировать видео. Но быстро понял, что это совершенно не мое.

Я не могу сидеть на месте. А вот разъезжать по городу на велосипеде, доставляя еду — совсем другое дело. Поначалу стеснялся этого, никому не рассказывал. Сейчас же считаю, что в профессии нет совершенно ничего зазорного. Получаю удовольствие. Люди бесплатно на велосипедах катаются, а мне за это еще и платят. Общение с разными интересными людьми, знакомства — кайф. Я сам себе хозяин. Хочу — выезжаю на заказы, нет — занимаюсь своими делами. Нет начальников, никто никуда не гонит. Но если решил отдохнуть, то ничего и не заработаешь. В день у меня получается не меньше 2300 рублей, рекорд — 3160 рублей. Кручу педали по 12 часов в сутки. Физическая нагрузка — ого-го. Футболистам такое и не снилось. И финансово выгоднее — в моей последней команде ростовском СКА я получал 43 тысячи рублей. Курьером же реально и 90 тысяч заработать. Было бы желание. Это с виду кажется, что ты как чмошник одет и работаешь за гроши. На самом деле курьеры нормально зарабатывают. Ни за что бы не променял это на работу в офисе за те же деньги. Для меня эти поездки — как игра. (Константин Алексеев)

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