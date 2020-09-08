Бывший коммерческий директор «Спартака» вернулся в клуб

Как ранее предполагал «СЭ», в «Спартак» вернулся бывший коммерческий директор клуба Александр Атаманенко. Специалист занял аналогичную должность в структуре красно-белых.

Атаманенко уже занимал этот пост с 2014 по 2019 год. До этого в течение 6 лет он занимал должность генерального директора домашнего стадиона донецкого «Шахтера».

Ранее в клуб на должность директора по безопасности вернулся Евгений Мележиков, который работал в клубе с 2015 по 2019 год.