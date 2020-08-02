РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бывший исполнительный директор «Динамо» займет руководящую должность в «Химках»

2 августа 2020, 23:09
«Химки» в новом сезоне будут играть в премьер-лиге. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Химки» в новом сезоне будут играть в премьер-лиге. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

По данным «СЭ», в ближайшее время одну из руководящих должностей в «Химках» займет Роман Дьяков. В подмосковный клуб его пригласил генеральный директор Александр Зайцев.

Дьяков работал исполнительным директором в «Динамо» в 2010-2012 годах, когда ярко себя проявляла команда Сергея Силкина с Ворониным, Семшовым, Самедовым и Кураньи. В 2013-2015 годах был членом наблюдательного совета «Химок». (Константин Алексеев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
46
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир