Бывший игрок "Зенита" и "Урала" перешел в БАТЭ

Российский защитник Джамалдин Ходжаниязов стал игроком БАТЭ, сообщает официальный Твиттер команды из Борисова.
В зимнее трансферное окно 2019 года Ходжаниязов расторг контракт с "Уралом", за который выступал с июля 2018-го. 22-летний спортсмен провел за клуб в общей сложности 2 матча.
В феврале 2013 года Ходжаниязов перешел в "Зенит", а в июле дебютировал за основной состав, но впоследствии закрепиться в главной команде так и не сумел. С 2015 по 2017 год он выступал за датский "Орхус". После этого защитник играл за петербургское "Динамо" и "Балтику".
Джамалдин Ходжаниязов – игрок БАТЭ!https://t.co/SRpCl1haPd#ФКБАТЭ #ДжамалдинХоджаниязов pic.twitter.com/cdrMgm4ni0– FC BATE Borisov (@FCBATE) 11 марта 2019 г.
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