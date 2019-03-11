Бывший игрок "Зенита" и "Урала" перешел в БАТЭ

Российский защитник Джамалдин Ходжаниязов стал игроком БАТЭ, сообщает официальный Твиттер команды из Борисова.

В зимнее трансферное окно 2019 года Ходжаниязов расторг контракт с "Уралом", за который выступал с июля 2018-го. 22-летний спортсмен провел за клуб в общей сложности 2 матча.

В феврале 2013 года Ходжаниязов перешел в "Зенит", а в июле дебютировал за основной состав, но впоследствии закрепиться в главной команде так и не сумел. С 2015 по 2017 год он выступал за датский "Орхус". После этого защитник играл за петербургское "Динамо" и "Балтику".

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