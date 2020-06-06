Бывший игрок «Локомотива» рассказал о спорах с Семиным

Бывший игрок «Локомотива» и сборной Хорватии, сейчас хорватский агент, Томислав Дуймович в интервью «СЭ» рассказал о своим взаимоотношениях с Юрием Семиным. Специалист 31 мая покинул пост главного тренера красно-зеленых.

— Вы же работали с Юрием Семиным. Какие остались воспоминания?

— Да, я полтора года выступал в «Локомотиве» под его руководством — в 2009-2010 годах. Клуб был очень амбициозен, хотел вновь стать чемпионом, однако результаты были не слишком хорошими. Из-за этого обстановка сделалась нервозной. Порой и у меня с Семиным случались споры. Но это от того, что оба обладаем твердым характером и хотим побеждать. Во всех командах мира после поражений в раздевалке негативные эмоции, это нормально. Да, методы у Палыча не самые современные, он тренер старого образца. Но при этом окружает себя умными людьми, отвечающими за аналитику, физическую подготовку. Для меня Семин — это в первую очередь мотиватор. Тренер английского стиля, как тот же Алекс Фергюсон. У Палыча колоссальный опыт, видит то, что не видят другие, умеет что-то поменять прямо по ходу матча. Ему важно, чтобы футболист был уверен в собственных силах, поддерживает правильные отношения с игроками. Может кричать, ругаться, но при этом любит футболистов, поэтому они отвечают взаимностью. В 2016-м году Семин вернулся в клуб, на сей раз получилось гораздо более успешно. А с ним вернулись и многие люди, которых за это время из «Локомотива» убрали. Палыч всегда красило сердечное отношение не только к футболистам, но и к работникам стадиона, обслуживающему персоналу — врачам, массажистам, администраторам, поварам. Насколько знаю, сейчас всем в «Локомотиве» жалко, что Семин ушел — его очень любили. На мой взгляд, это фантастический тренер. Об этом говорят и результаты. Теперь приходит новый человек со своими идеями. Очень интересно, что из этого выйдет. (Константин Алексеев)

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