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Бывший игрок «Амкара» Йовичич перешел в «Урал»

11:51
Григорий Иванов и Бранко Йовичич. Фото ФК "Урал"
Григорий Иванов и Бранко Йовичич. Фото ФК "Урал"
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Полузащитник Бранко Йовичич перешел из «Црвены Звезды» в «Урал», сообщает официальный сайт екатеринбуржцев. 27-летний хавбек будет выступать под номером 27.

Йовичич уже прилетел в Екатеринбург, накануне он прошел медобследование и заключил контракт.

27-летний Йовичич три года выступал за «Амкар» (с 2014 по 2015 год на правах аренды из австрийского клуба ЛАСК, с 2015 по 2017-й — на постоянной основе).

В прошлом сезоне Йовичич провел 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. В нынешнем он уже успел дважды выйти на поле в чемпионате Сербии.

Дополнительная информация:

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/znakomtes-branko-jovichich-novichok-urala21

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