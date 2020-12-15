Бывший глава ФНЛ Ефремов может стать вице-президентом «Урала»

Экс-президент ФНЛ Игорь Ефремов, скорее всего, займет пост вице-президента «Урала».

— Игорь Ефремов станет вице-президентом футбольного клуба «Урал», — рассказал президент клуба Григорий Иванов ТАСС. — Полномочия у него будут самые широкие — весь спортивный блок мы отдадим ему. Он будет входить и в селекционный отдел, и в трансферный отдел, также он будет отвечать за молодежную команду, «Урал-2». Он будет отвечать за все это.

Также Иванов сообщил, что контракт Ефремова с клубом будет рассчитан на два года.

51-летний Ефремов покинул пост президента ФНЛ 7 декабря 2020 года. Эту должность он занимал с 2010 года.

«Урал» после 18 туров чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.