Бывший арбитр ФИФА считает, что Кварацхелия симулировал в эпизоде с пенальти в ворота «Динамо»

Бывший арбитр ФИФА Любош Михел прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Динамо» в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1).

На 30-й минуте встречи полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия упал в штрафной соперника после подката защитника хозяев Ивана Ордеца. Эпизод вызвал споры, поскольку на повторе неочевидно, что Кварацхелия упал из-за контакта с Ордецом.

— Для меня это самая сложная ситуация, — сказал «СЭ» Михел. — Это эпизод для ВАР. Со стороны Ордеца ошибка, он идет в подкат, но по атакующему игроку видно, что он ждет момента, ищет контакта. Самое главное, что в первой фазе нет никакого контакта между футболистами. Нападающий принимает решение, рассчитывая, что уже не попадет к мячу. Падает и вынуждает судью поставить пенальти. С моей точки зрения, правильным решением было бы показать атакующему игроку желтую карточку за симуляцию.

Арбитр матча «Динамо» — «Рубин» Сергей Лапочкин назначил 11-метровый в ворота хозяев, который реализовал нападающий гостей Джордже Деспотович. Гол стал единственным в этой встрече.