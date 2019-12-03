Бывшая жена Глушакова: «Я никак не могла повлиять на расторжение контракта со «Спартаком»

Бывшая жена полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова Дарья рассказала в интервью «СЭ», что не влияла на уход игрока из «Спартака».

— Я никак не могла повлиять на расторжение контракта с ФК «Спартак», также как и не могла повлиять на заключение контракта с «Ахматом». Как мне объяснили мои адвокаты, в контракте Дениса со «Спартаком» есть пункты, согласно которым либо команда, либо футболист могут его расторгнуть в одностороннем порядке на разных условиях. В данном случае контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

В соглашении о расторжении контракта не указано, что основанием для расторжения стало опубликованное видео, плохая репутация или действия, порочащие честь клуба. Ничего такого нет. Просто по обоюдному согласию, но это не соответствует тому, что указал в иске Денис.

Тем более, что в ФК «Спартак» у Дениса была зарплата в 20 раз больше, чем в ФК «Ахмат», а суд определил алименты детям в размере 1/3 от общего заработка Дениса. Я, как мать, желающая своим детям только добра, и все видят как за них бьюсь, никогда бы не создавала им условия хуже чем были. (Александра Романовская)

Полное интервью с Дарьей Глушаковой читайте здесь.