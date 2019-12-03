Бывшая жена полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова Дарья рассказала в интервью «СЭ» о том, как футболист исполняет обязательства перед детьми.

— В интервью «СЭ» Денис сказал, что «выполняет все свои обязательства перед бывшей супругой в соответствии с законодательством».

— Денис передо мной никаких обязательств не имеет. Они есть только перед нашими детьми. И то, он выполняет их так как определил сам. По решению суда алименты должны составлять 33% от всех его доходов. Сейчас эта сумма — 300 тысяч рублей в месяц. Видимо, зарплата у Дениса в «Ахмате» 900 тысяч рублей в месяц, то есть 10 миллионов рублей в год. Но почему он отказался от предложений других российских клубов, которые обещали ему зарплату 5-6 миллионов рублей ежемесячно, для нас загадка.

Кроме того, все алименты, которые я получала от «Спартака», предназначены исключительно для детей и тратятся на их содержание, образование, развитие и быт. И половина того, что будет принадлежать мне после развода, тоже будет передано моим детям. Мне ничего от Дениса не нужно. (Александра Романовская)

Полное интервью с Дарьей Глушаковой читайте здесь.