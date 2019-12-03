Бывшая жена Глушакова: «На протяжении семейной жизни находилось много людей, которые пытались завладеть деньгами Дениса»

Бывшая жена полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова Дарья рассказала в интервью «СЭ» о том, как видео из бани попало в интернет.

— Есть предположения, как это злосчастное видео и аудиозаписи могли попасть в интернет?

— Нет, конечно, у меня даже предположений нет. Скажу вам больше, многие записи и сообщения, которые публиковали в СМИ, были не со мной. Денис и его адвокаты неоднократно подавали заявление в правоохранительные органы о том, что я склоняю его к сделке, невыгодной для него. То есть выплата алиментов — это сделка, невыгодная для Дениса.

Мы же подали встречное заявление об угрозах в мой адрес. Мне приходилось предоставлять свой телефон для осмотра правоохранителям. Думаю, Денис также предоставлял свой. Но как переписки могли попасть в СМИ, нам остается только догадываться.

А что касается видео из бани, мне сложно предположить, кому это было выгодно. Возможно, каким-то недоброжелателям, либо кому-то из его окружения для достижения своих целей. Ведь чтобы помочь решить человеку проблему, ему ее надо создать. На протяжении всей нашей совместной семейной жизни находилось много людей, которые пытались завладеть его деньгами, но тогда я его ограждала от всего плохого.

— А как связывают публикацию данного видео из бани в СМИ с вами?

— А здесь история набирает новые обороты, которые стали шоком не только для меня, но и для всего моего окружения. Моя бывшая подруга, крестная моих детей Марина Шишкина дала показания о том, что я ей скинула это видео. Я не знаю, под страхом чего давались эти ложные показания. Но данный факт мне очень неприятен. Вообще, развод показал истинные лица очень многих людей. (Александра Романовская)

Полное интервью с Дарьей Глушаковой читайте здесь.