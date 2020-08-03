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«Было действительно круто». Бюттнер вспомнил об игре за «Динамо»

3 августа 2020, 07:37
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Защитник «Нью-Инглэнд Революшн» Александр Бюттнер вспомнил об игре за «Динамо». Голландец выступал за московский клуб с 2014 по 2016 год.

— Впечатления о времени в России у меня остались очень позитивные, — цитирует защитника World Football Index. - Это были отличные годы. Москва — по-настоящему красивый город. В «Динамо» я был частью классной команды, было действительно круто. У меня нет сожалений о том, что я поиграл в России.

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