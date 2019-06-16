Булыкин рассказал, почему решил начать политическую карьеру

Вчера экс-футболист сборной России, "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин в интервью "СЭ" рассказал, почему решил начать политическую карьеру. Ранее Булыкин сообщил в своем Фейсбуке, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской думы.

– Как вам пришла идея стать депутатом?

– Многие спортсмены идут в политику. Не вижу в этом ничего необычного. Вот и я решил попробовать собрать подписи и избраться в Мосгордуму. Посмотрим, что из этого выйдет.

– Вам кто-то посоветовал начать политическую карьеру?

– Нет. Сидели с друзьями, думали, что к чему. Пришла в голову Мосгордума. Почему бы и нет? Почему действительно не начать политическую карьеру? Вот только где и как... Не было конкретики. Попробую начать с городской Думы. А дальше посмотрим. Пока я только сделал лишь маленький шаг. Подал заявление, начал собирать подписи. Вся основная работа – еще впереди.

– Что вы хотите поменять в Москве? Что вас не устраивает?

– Да много чего нужно изменить. Моя главная задача – сделать так, чтобы спорт был в каждом дворе. Чтобы все желающие занимались на улице спортом или физкультурой. Футбольные поля, турники... Все должно быть доступно, комфортно, рядом с домом. Чтобы дети не сидели по подъездам, не пили и не нюхали всякую дрянь в подворотнях. (Виталий Айрапетов)

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