Булатов сравнил работу с Кононовым и Тедеско

Экс-главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов рассказал, в чем были отличия работы с новым главным тренером первой команды красно-белых Доменико Тедеско.

— С Тедеско часто общались?

— Раза три. Пересекались редко, потому что основа теперь работает в Тушино, а «Спартак-2» остался в Тарасовке.

— В мае вы говорили: «Главное пожелание Кононова — никогда не отказываться от своей игры. Нацеленность на атаку, контроль мяча, прессинг — это наш стиль...» Тедеско вас о чем-нибудь просил?

— Нет. Если тот же Кононов настаивал, чтобы мы всегда играли в четыре защитника, ни в коем случае не использовали схему с тремя центральными, то с Тедеско такие нюансы не обсуждали. Думаю, поначалу ему было не до этого. Новая страна, незнакомый чемпионат... Со своей бы командой разобраться.

— Понятно.

— В чем стало легче с приходом Тедеско, так это в том, что я уже не получал по пять футболистов в день игры. Максимум — одного или двух. Просто Доменико на тренировке больше 20 игроков не требуется. А Олег Георгиевич постоянно задействовал 23-25 человек. (Александр Кружков)

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